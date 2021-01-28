Çorum’un ilk araç fotoğraflama stüdyosu hizmete açıldı

M.BURAK YALÇIN

Lütfi Tekin ile oğlu Alptuğ Tekin’in sahibi olduğu Çorum’un ilk ve tek araç fotoğraf stüdyosu hizmete açıldı.

Ankara yolu 3. Cadde Numara 3’de(Acil Çağrı Merkezinin 500 metre ilerisi) hizmete giren Auto Stüdyo’da profesyonel ışık ve stüdyo ortamında araçların fotoğraf ve videolarını daha iyi kalitelerde çekiliyor.

‘BÖLGEDE OLMAYAN BİR HİZMETİ HEMŞEHRİLERİMİZLE BULUŞTURDUK’

İşletme sahiplerinden Lütfi Tekin, Çorum’da araç fotoğraf stüdyosu hizmetinin eksik olduğunu hissettikleri için böyle bir stüdyoyu açmaya karar verdiklerini belirterek, “Açmadan önce galerici arkadaşlarla görüştük. Neticesinde böyle bir yatırım yaptık. Amasya, Çankırı, Sinop, Yozgat bu bölgede olmayan bir yatırımı hemşehrilerimizle buluşturduk. Böyle bir hizmeti Çorumlularla buluşturduğumuz için de mutluyuz. İnşallah iyi olur” dedi.

‘PROFESYONEL DRONE ÇEKİM HİZMETİ DE VERİYORUZ’

Araç fotoğraf çekiminin yanısıra drone ile de profesyonel çekim yaptıklarını ifade eden Lütfi Tekin, “Bir arabanın çekimi 1 saatin üzerinde sürüyor. Gündüz çekimlerini yapıyoruz. Akşamda düzenleme ve kurgusunu yapıyoruz. Araç fotoğraf çekimini yanısıra drone ile de çekim yapıyoruz. Zanaatkalar Odasına bir çekim yaptık. Oğuzlar Altınkoz Tesisleri ve İncesu Kanyonunun tanıtımı için bir çekim yaptık. Yakında müteahhitlerle de çalışacağız” diye konuştu.

‘ÜRÜNÜ MÜŞTERİYE EN GÜZEL NASIL SUNARIZ DERDİNDEYİZ’

İşletme sahiplerinden Alptuğ Tekin ise ürünü müşteriye en güzel şekilde nasıl pazarlarız ve en güzel şekilde nasıl sunarız düşüncesinden yola çıkarak stüdyo açmaya karar verdiklerini söyledi.

‘TÜRKİYE’DE YENİ YENİ YAYILIYOR’

Araça fotoğraflama sektörünün dünyada yaygın olan bir sektör olduğunu, Türkiye’de ise yeni yeni yayıldığını dile getiren Alptuğ Tekin, yaklaşık 10 il de bu hizmetin olduğunu ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021, 16:30