Çorum’un ilk güzellik ve kozmetik fuarı kapılarını açtı

FATİH BATTAR

Çorum’da Us Fuar ve ve Gold Fuarcılık tarafından bölgede ilk defa kozmetik ve güzellik fuarı açıldı.

Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu, Çorum Berberler ve Kuaförler Odası’nın iş birliğinde gerçekleştirilen fuarda estetik, güzellik, kozmetik ve kişisel bakım sektörünün temsilcilerinden 100’e yakın markanın ürünleri sergiledi.

Açılışa CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Türkiye Berberler ve Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş, US Fuarcılık Genel Müdürü Ülker Selviler, Çorum Berberler ve Kuaförler Odası yönetim kurulu üyesi Seval Demirci, oda başkanları ve davetliler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda bir açılış konuşması yapan US Fuarcılık Genel Müdürü Ülker Selviler; “Ankara’dan Rize’ye Konya’dan Samsun’a 15 ilin meslek odaları iş birliğiyle sektör temsilcilerini fuarımızda ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Pandemi sürecine rağmen yaklaşık bir yıldan beri üzerinde çalıştığımız organizasyonun ilgili tüm sektörler için bir açılıp olacağını düşünüyorum. Fuar katılımcı şirketlerine, ziyaretçilerimize ve bu organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Çorum Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mustafa Köse’nin rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı organizasyonda odayı temsilen bir konuşma yapan Oda yönetim kurulu üyesi Seval Demirci, bölgede ilk kez gerçekleştirilecek böylesine büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını belirterek, “Tüm üyelerimizin yanı sıra bölgedeki tüm sektör temsilcilerini fuarımızda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz.” şeklinde konuştu

ÇESOB Başkanı Recep Gür ise fuarın Çorum’un tanıtımına ve ekonomisine önemli değer katacağını söyledi.

Türkiye Berberler ve Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş da pandemi nedeniyle bütün esnaf odaları gibi berber ve kuaför esnafının etkilendiğini belirterek, bu tür organizasyonların önemine dikkat çekti.

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse de Çorum’da böyle bir organizasyon düzenlenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, fuarı düzenleyen ve fuara katılan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından cilt bakım, saç kesim, renklendirme, topuz gibi alanlarda showların sergilendi. Ayrıca saç topuz yapma alanında dünya birincilikleri bulunan Muhittin Yuşan, erkek saç kesiminde Türkiye derecelerine sahip eğitmen Menderes Bayır, makyaj eğitmeni Azeri Murad Baradzade gibi isimler hünerlerini sergiledi.

Görsel şölenlerle beraber renkli görüntülerin oluştuğu fuar tam not alırken, 8 Temmuz’a kadar fuar ziyaretçilerini bekliyor.