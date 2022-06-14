Çorum’un ilk karakelem resim sergisi açıldı

FATİH BATTAR

Açıldığı günden bugüne kadar birbirinden güzel eserleri Çorumlularla buluşturan Çorum Sanat Galerisi, bu kez de 59 yaşında resim çizme yeteneğini keşfeden Çorumlu Mustafa Serdaroğlu’nun “Dolu Yağarken Yürümek” isimli sergisine ev sahipliği yaptı.

Çorum’un ilk karakalem resim sergisi olma özelliğini taşıyan serginin açılışına Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve sanatseverler katıldı.

İçinde bulunduğu sıkıntıları resimle aştığını ifade eden 63 yaşındaki Çorumlu ressam, “Çorum’da güzel bir sanat galerisi var. Orayı bilmeyen, görmeyen insanlar var. Bir de gençler oraya gelmeli. İlla resim olması önemli değil insanlar hem kendini ruhsal anlamda dinç tutacak hem de çevresine faydalı olabilecek veya yeteneklerini ortaya çıkarabilecek işlerle uğraşmalı. Benim en büyük gayem bu konuda örnek olmak” dedi

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise Çorum’da bir çok farklı dallarda resim sergisinin Çorum halkıyla bulultuğunu ancak sadece tükenmez kalem yapılan resim sergisinin ilk defa açıldığını söyledi.

Çorumlu’nun yaptığını herkes yapamaz sözünün sanatta bir kez daha gösterdiğini ifade eden Aşgın; “Çorumlunun yaptığını sanatta da kültürde de herkes yapamaz. Hasan Tuluk’un yaptığı eserleri bir düşünün, Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz dedirten sanatkarlarımızdan bir tanesi.” diye konuştu

Aşgın 11 gün açık kalacak sergiye tüm Çorum halkını ve sanatseverleri davet etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve davetliler sergiyi gezerek çalışmalar hakkında ressam Mustafa Serdaroğlu’ndan bilgi aldı.

Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2022, 17:55