Çorum’un iskele markası: Uzay Otomatik İskele

FATİH BATTAR

Çorum’da Küçük Sanayi Sitesi’nde iskele makine ekipman üretimi yapan Uzay Otomatik İskele, Çorum dışında bölge ve 81 ilde Türkiye’nin iskele ihtiyacını karşılıyor.

YURT DIŞINA İSKELE İHRAÇ ETMEK İSTİYORLAR

2012 yılından bu yana Çorum’da faaliyet gösteren Uzay Otomatik İskele, 2020 yılından bu yana da cami minareleri bakım, onarım, tadilat işlerini yapıyor. Sektörde marka olmayı başaran Uzay İskele’nin en büyük hedefi ise yurt dışına iskele ihraç etmek.

Karadeniz Bölgesi’nin ilk ve tek iskele üretim yapan firması olduklarını belirten işletme sahipleri Kemal Çöp ve Kaan Özbayram, Çorum ve Türkiye’nin çeşitli illerinde büyük inşaat projelerinin otomatik iskele ihtiyacını karşıladıklarını söyledi.

MELİKGAZİ CAMİNİN MİNARESİNİ DE ELDEN GEÇİRDİLER

Çorum’da daha önce 6 caminin minarelerinin bakım, onarım ve tadilatını elden geçirdiklerini aktaran Çöp ve Özbayram, bu kapsamda 7.cami olarak Melikgazi Camii’nin minarelerini de bakım, onarım ve tadilatını elden geçirerek, Çorum halkının hizmetine sunmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Uzman ve deneyimli kadroları ile ISO ve CE kalite belgelerine sahip olan otomatik iskele sistemiyle Türkiye’de adından söz ettiren bir marka haline geldiklerini dile getiren Çöp ve Özbayram, Çorum’un otomatik iskele üretiminde Türkiye’nin sayılı illeri arasında yerini aldıklarını söyledi.

150 metre yüksekliğe sorunsuzca ulaşmayı sağlayan otomatik iskele ile Türkiye’de bir çok ilinde büyük inşaat projeleri; hastane, fabrika, yurt ve konut gibi projelerde en çok tercih edilen firmalardan biri olduklarını aktaran işletme sahipleri, inşaat sektöründe verimlilik, kalite, iş ve çalışan güvenliği konularında standartlarını belirleyen Türkiye'nin en güvenilir firmaları arasında yer alma hedefi ve bilinci ile çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

İSO VE CE BELGELİ İSKELE ÜRETİMİ

Çöp ve Özbayram; “Uzman ve deneyimli kadromuz, geniş vizyonumuz ve kararlı yapımız ile başarıya giden yolda emin adımlarla yürüyen ekibimiz, yüksek performanslı İSO ve CE belgeli otomatik iskele üretmektedir. Uzay Otomatik İskele olarak firmamızın adını taşıyan markamızla üretimini yaptığımız yüksek performanslı çalışma platformlarının satışı, kiralamasının yanı sıra Otomatik iskele montaj, söküm bakım ve onarım hizmetlerini de vermekteyiz.” dediler

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2022, 19:24