Çorum’un işlek yaya geçidine polis maketi yerleştirildi

FATİH BATTAR
Çorum’da günde binlerce vatandaşın geçtiği Saat Kulesi PTT binası önündeki yaya geçidine polis maketi yerleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü’nce hayata geçirilen proje kapsamında işlek caddelerde ve okul önlerindeki yaya geçitlerine trafik polisi maketleri konuldu. Bu kapsamda Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Çorum’un en işlek yaya geçidine polis maketi yerleştirerek yaya güvenliğinin sağlanması ve sürücülerde yol verme bilincinin artması amaçlanıyor.
Kentte 23 Nisan İlkokulu önü, Valilik kavşağının ardından üçünü polis maketi de Saat Kulesi’ne yerleştirilmiş oldu.
Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir ve ekibi yaptığı başarılı çalışmalarla Çorum'u yaya güvenliği anlamında en başarılı illerden birisi yapmayı hedefliyor.
Orada zaten her sürücü durup yayalara yol veriyor. Lakin dünyanın hicbir yerinde 50 metrede bir yaya geçidi olmaz. Bu kadar sık geçitler yüzünden trafik felç oluyor. Bunu hala göremeyen tüm yetkililer bir an önce meslek değiştirmeli. Aylardır insanlar yorumlarda bunu belirtiyor. Yollar açıp trafiği rahatlattık diyenler adım başı yaya gecitleri yüzünden 50 yıldır sıkıntısız akan gazi ve inönü trafiğini mahvetti...