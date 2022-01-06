Çorum’un işlek yaya geçidine polis maketi yerleştirildi

FATİH BATTAR

Çorum’da günde binlerce vatandaşın geçtiği Saat Kulesi PTT binası önündeki yaya geçidine polis maketi yerleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü’nce hayata geçirilen proje kapsamında işlek caddelerde ve okul önlerindeki yaya geçitlerine trafik polisi maketleri konuldu. Bu kapsamda Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Çorum’un en işlek yaya geçidine polis maketi yerleştirerek yaya güvenliğinin sağlanması ve sürücülerde yol verme bilincinin artması amaçlanıyor.

Kentte 23 Nisan İlkokulu önü, Valilik kavşağının ardından üçünü polis maketi de Saat Kulesi’ne yerleştirilmiş oldu.

Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir ve ekibi yaptığı başarılı çalışmalarla Çorum'u yaya güvenliği anlamında en başarılı illerden birisi yapmayı hedefliyor.