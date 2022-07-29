Çorum’un karavan markası üretime başladı

Sungurlu’da REG Reklam sahibi genç girişimci Resul Emre Göl tarafından kurulan Marka Karavan Türkiye’ye karavan üretmeye başladı.

2006 yılından beri reklam sektöründe olan Resul Emre Göl, yaptığı açıklama da, Sungurlu’da reklam faaliyetlerinin yanı sıra bundan sonra karavanda üreteceklerini söyledi. Resul Emre Göl, Şekerpınar Mahallesinde bulunan imalathanelerinde ve Sungurlu-Ankara karayolu yanında bulunan fabrikalarında müşterilerinin taleplerine karşılık verdiklerini belirtti.

Göl, ekip arkadaşları ile birlikte karavanları en kaliteli bir şekilde üreterek müşterilere teslim ettiklerini ifade etti.

Genç girişimci Göl, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Marka Karavan olarak karavanlarımız otomobil üretim kalite tekniği ile birebir aynı şekilde perçinli sistem ile üretilmekte. Karavanlarımızı sarsılmada, esnemede, birleşim noktalarında düşme, bırakma, gevşeme sorunu yaşamadan üstün performans ile yıllarca hizmet etmek üzere yapıyoruz. Tamamen 3 boyutlu profesyonel tasarım sistemi ile iskelet sisteminin tüm noktalarına bağlantılı olan mobilya ve sarf malzemeleri tümüyle sisteme entegre edilmiş ve sağlam kelimesinin cevabını burada bulabilirsiniz. Kompakt tasarım ile CNC routerlerimizde özenle işlenmiş kavak kontralı mobilyalarımızın en önemli özelliği köşeli noktalarda Radiüs Derz tekniği ile özgün tasarım çizgileri ile iç görünüm daha fazla panoromik daha ferah ve geniş ve daha kullanışlı hale getirdik. Üstelik yekpare. Evladiyelik kelimesinin vücut bulduğu Türkiye’de ki ender karavan firmalarındanız.” (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2022, 17:31