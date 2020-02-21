‘Çorum’un Meclis’deki sesi susmayacak’

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de ikinci kez gündem dışı söz alarak Çorum'un sorunlarını dile getiren İYİ Parti Ankara Milletvekilleri Şenol Sunat'a teşekkür etti.

Milletvekili Sunat'ın konuşmasında Çorum'un havaalanından demiryoluna, soğan üreticilerinden kiremit ve tuğla fabrikaları olmak üzere birçok sorununu Meclis gündemine taşıdığını belirten Özsaçmacı, "Çorum'un sorunları ile dertlenen ve her fırsatta TBMM'de dile getiren vekilimize hemşehrilerim adına şükranlarımızı sunuyorum. Çorum'daki vekillere umarız örnek olur.” dedi.

Milletvekillerinin Çorum'un sorunlarını meclis kürsüsünden seslendirmesinin Çorum halkı tarafından da memnuniyetle karşılandığını vurgulayan Özsaçmacı, "Hemşerilerimizin derdi bizim derdimizdir. Çorum'un artık Meclis'te sesi vardır ve susmayacaktır" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2020, 20:21