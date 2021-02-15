‘Çorum’un müteşebbis ruhunu takdir ediyoruz’

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erdurmuş ve Güldal, müteşebbis bir ruhla çalışan Çorum’a desteklerinin artarak devam edeceğini söylediler.

‘ÇORUM’A DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK’

Yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Son üç yıl içinde çok büyük atılımlar gerçekleştirdiler. Burada Birliğin yapmış olduğu projeleri ve yapmak istedikleri projeleri dinledim. Yapmış oldukları projelerde çok başarılı olduklarını gördüm. Yeni yapacakları projelerin de çok isabetli olacağını tespit ettim. Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ülkemizde örnek olabilecek bir potansiyele sahip, alanlarında çok ilerleme kaydettiklerini gördüm. Valilik ve Bakanlığın destekleri ile çok güzel çalışmalar yapılmış. Bakanlık olarak her türlü desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Birlikleri başarılı çalışmaları ile üreticilere daha iyi hizmet vermeleri yönünden destekliyoruz.” dedi.

‘ÇORUM ÖRNEK İL’

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal ise yapılan çalışmalardan dolayı Birlik yönetimini tebrik ederek, “Toprak Mahsulleri Ofisi olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Türkiye'de çok il dolaştık ama Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ni örnek gösteriyorum. Bu şekilde enerjilerini bitirmeden çalışırlarsa Çorum üreticisine çok faydalı olacaklarını gördüm.” diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Genel Müdürleri Çorum'da ağırlamaktan memnun olduklarını ifade ederek, “Yapılan çalışmaları yerinde görmeleri bizim için çok önemli. Projelerimizi Ankara'da her zaman destekleyeceklerine inanıyorum. Bunlar bir emeğin ve gayretin ürünü çalışmalar. İl Müdürlüğü olarak milletvekillerimizin ve Valimizin desteği ile Birliği güçlü bir şekilde destekliyoruz.” dedi.

‘AMACIMIZ DAHA KALİTELİ HİZMET’

Birlik Başkanı Yılmaz Kaya da, dört yılda bu seviyeye getirdikleri Birliği daha ileri seviyeye taşımayı hedeflediklerini söyledi. Kaya, “Genel Müdürlerimiz sağolsunlar Ankara'da projelerimize her zaman güçlü destek veriyorlar. Projelerimizle Türkiye'deki diğer birliklere örnek olmak istiyoruz. Amacımız üreticilerimize daha kaliteli hizmet sunmaktır. Birliğimizi her zaman destekledikleri için milletvekillerimize ve Valimize şükranlarımı sunuyorum. Bu destekleri boşa çıkarmamak için gayretimiz ve heyecanımız ile çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.