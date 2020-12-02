Çorum’un parlayan yıldızı: Çağla Çikolata

RECEP MEBET

Genç girişimci Eylül Çağla Bozok, KOSGEB desteğiyle hayallerini gerçeğe dönüştürerek 24 yaşında kendi işinin patronu oldu.

‘Çorum’un çikolata üreticisi’ sloganıyla faaliyet gösteren Çağla Çikolata’nın kurucusu olan Eylül Çağla Bozok, İstanbul’da ünlü bir çikolata markasının ustası olan babasından devraldığı mesleki birikimi memleketinde hizmete dönüştürdü.

‘ÇORUM’UN TEK İMALATÇISIYIZ’

İmalattan halka anlayışıyla hizmet veren Çağla Çikolata’nın bir yılı geride bıraktığını anlatan Bozok, sektörde Çorum’un tek imalatçısı konumunda olduklarını vurguladı.

Modern ekipmanla donattıkları imalâthanelerinde A’dan Z’ye tüm çikolata çeşitlerini ürettiklerini belirten Bozok, “Sütlü, bitter ve beyaz çikolatalı ürünler başta olmak üzere butik çikolata çeşitlerimizi de müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz” dedi.

“Çorum’da bir ilke daha imza atarak çikolatalı gofret imalatına da başladık” diyen Bozok, çevre il ve ilçelere de satış yaptıklarını söyledi.

‘ÇAĞLA ÇİKOLATA’YI MARKA YAPACAĞIZ’

Yeni yatırımlarla üretim kapasitesini artırdıklarını dile getiren Eylül Çağla Bozok, “Çağla Çikolata’yı sanayileşerek yurt içi ve yurt dışında tanınan bir marka haline getirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Çorum’daki pek çok kamu kurum ve kuruluşunun ikramlık çikolatalarını hazırladıklarını belirten Bozok, yaklaşan yılbaşı öncesinde hediyelik çikolata siparişlerini almaya başladıklarını duyurdu.

ALO ÇİKOLATA HATTI

“0532 730 02 83 numaralı ‘Alo Çikolata’ hattı uygulamamızla, pandemi nedeniyle evlerinden çıkamayanların siparişlerini adreslerine teslim ediyoruz” diyen Çağla Bozok, doğum, kız isteme, söz, nişan, nikah gibi tüm özel günler için gondol çikolata hazırladıklarını söyledi.

Firmalar için baskılı ve özel ambalajlı çikolata ve gofret de hazırladıklarını belirten Bozok, “Çalışmalarımızı sosyal mecralardaki hesaplarımızdan takip edebilirsiniz” dedi.

Bozok, “Ürünlerimizin tadına varmak ve detaylı bilgi almak isteyen herkesi, Karakeçili Mahallesi (Albayrak İlkokulu civarı) Albayrak Caddesi numara 10/A’daki mağazamıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı. (ADVERTORİAL)