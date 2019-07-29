Çorum’un taleplerini Bakanlar'a ilettiler

FATİH AKBAŞ

Çorum heyeti Ankara’da bir dizi ziyarette bulunarak şehrin taleplerini dile getirdi.



Vali Mustafa Çiftçi, Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’dan oluşan heyet ilk olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret etti.

Çorum heyeti ziyarette kültür sanat ve turizm alanında hayata geçirilmesi düşünülen projeler hakkında taleplerini iletti.

Ziyaretten dolayı teşekkür eden Bakan Mehmet Nuri Ersoy’a hediye takdim edildi.

Daha sonra Milletvekili Oğuzhan Kaya, Baro Başkanı Kenan Yaşar ve AK Parti İl Başkanı Yardımcısı Murat Günay’ın da dahil olduğu heyet Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü ziyaret etti. Ziyarette Adliye Sarayına ek bina başta olmak üzere adalet ile ilgili talepler aktarıldı.



Yine dün yapılması planlanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ziyaretinin ise ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi.