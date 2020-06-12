Çorum’un tarım temsilcileri Ankara’da

Çorum tarımıyla ilgili çeşitli konular, Tarım Orman Bakanlığı’nın üst düzey bürokratları ile görüşüldü.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Mecitözü Ziraat Odası Başkanı Satılmış Köse ve Bayat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yıldırım, Çorum tarımına ilişkin konuları görüşmek üzere Ankara’da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Tarım Orman Bakanlığı üst düzey bürokratları ile yapılan görüşmeler neticesinde Çorum tarımına büyük oranda fayda sağlayacak müjdeli haberler ve yeni projeler olduğu belirtildi.

‘ÇORUM TARIMINA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ’

Yapılan açıklamaya göre, Çorum tarım sektörü temsilcilerinden oluşan heyet ilk olarak Tarım Orman Bakan Yardımcısı M. Hadi Tunç ile başladıkları ve bir buçuk saatlik süren ziyarette tek tek projelerini anlatarak bilgi verdiler. Bakan Yardımcısı Tunç, Çorum'daki sivil toplum örgütlerinin proje üretkenliğini takdirle karşıladığını ifade ederek, “Bu şekilde birlik beraberlik ruhu ile hareket edildiği sürece Çorum çiftçisinin yeni projeler ile karşılaşacağını gözlemliyorum, Bakanlık olarak bu heyecanı ve potansiyeli Çorum'da görüyorum.” dedi. Tunç, Çorum tarımına her türlü desteği vereceklerini ve takip edeceklerini de sözlerine ekledi.

‘ÇORUM’A HİZMETTE BİRLİĞİN OLUMLU YANSIMALARINI GÖRÜYORUZ’

Tarım heyeti daha sonra TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal’ı ziyaret ederek Çorum’a lisanslı depoculuk kapsamında kazandırılan 30.000 tonluk lisanslı depo için katkılarından dolayı teşekkürlerini ilettiler. Ayrıca Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ve Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Genel Müdür Ahmet Güldal’a Çorum’u simgeleyen bir plaket takdim ettiler.

Genel Müdür Güldal, “Çorum'da sivil toplum örgütleriyle Tarım İl Müdürlüğü yöneticilerinin birlikte hareket etmeleri örnek bir dayanışma, bunun Çorum iline hizmette olumlu yansımaları görülüyor. TMO olarak Çorum'dan gelen talepleri daha önce olduğu gibi bundan sonra da hızla sonuçlandıracak ve her türlü desteği vereceğiz.” dedi.

EKİP RUHU VURGUSU

Çorum ekibi daha sonra Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş’u ziyaret ederek Çorum’un hayvancılıkla ilgili çalışmaları hakkında bilgi verdiler. Genel Müdür Erdurmuş, Çorum'da ari işletmeler ile ilgili son 2 yılda yapılan çalışmalar ve artıştan memnuniyetini bildirerek emeği geçenlere teşekkür etti. Böyle bir çalışmanın birbirine inanan güçlü bir ekiple gerçekleştirilebileceğini, bu ekip ruhunu korudukları müddetçe Çorum'da çalışmaların olumlu bir şekilde devam edeceğine inandığını söyledi.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, “Sayın Genel Müdürümüzün yakın ilgisine çok teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden telefonla ne zaman istesek taleplerimizi iletebiliyoruz ve anında sonuç alıyoruz. Çorum'a özel olarak sağladığı katkı için özellikle teşekkür ediyorum. Bu durum süt üretimi yapan çiftçimize güç kazandırdı.” dedi.

Heyet daha sonra Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Salih Çelik ve Kanatlılar ve Küçükevciller Daire Başkanı Erol Bulut’u ziyaret ederek desteklerinden ve Çorum’a sundukları katkılarından dolayı teşekkürlerini ilettiler.

MALİ DESTEK TALEBİ

Çorum ekibi ayrıca Bakanlık Strateji Başkanı Kerim Üstün’ü ziyaret ederek uygulamayı düşündükleri projeler için mali destek talebinde bulundular. Strateji Başkanı Üstün, Çorum'da teknolojik tarım projelerine büyük oranda katkıda bulunacaklarını, ayrıca hayvancılık projesi kapsamında da destek olacaklarının müjdesini verdi.

Ziyaret edilen Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Metin Türker de tarım arazilerinde modernizasyon ve sulama desteklerinin Çorum için mümkün olduğunca fazla kullandırılacağının ve Genel Müdürlük olarak Çorum'daki dayanışmaya her zaman destek ve katkıda bulunacaklarının sözünü verdi. Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Çorum tarımına ve çiftçisine vermiş olduğu destekten dolayı Türker’e teşekkür etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, görüşmelerinin çok faydalı ve verimli geçtiğini belirterek, “Gayemiz ilimize daha fazla kazandırmak. Bunun için elimizden gelen gayreti her zaman sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2020, 20:08