Çorum’un tarım ve hayvancılığını değerlendirdiler

FATİH AKBAŞ

Hitit Üniversitesi Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu koordinasyonunda gerçekleştirilen ‘Diyar Diyar Tarım Ekonomisi’ programında Çorum’un tarım ve hayvancılık ekonomisi konuşuldu.

Hitit Üniversitesi Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Güngör Karakaş’ın moderatörlüğünde ve Avrasya Tarım Ekonomistleri Derneği’nin katkıları ile yapılan ‘Diyar Diyar Tarım Ekonomisi’ programına konuşmacı olarak İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ile Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya katıldı.

Hitit Üniversitesi ve Çorum hakkında kısa tanıtım yapılarak başlayan programda İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Çorum’un tarımsal yapısı, tarımsal üretim deseni, tarımsal üretim açısından güçlü ve zayıf yönleri, fırsatlar konusunda bilgiler verdi.

Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya da koronavirüs pandemisinin hayvancılık üzerindeki, etkisi, Çorumda hayvan kültür ırkları, süt inekçiliğinin durumu, hayvan beslemede karşılaşılan sorunlar ve devlet desteklemeleri konusunda açıklamalarda bulundu.

Programın sonunda ise Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat Çorum’da ürün kalitesini geliştirmek için yapılan işlemler, çiftçilerin ürün değerlendirmede sundukları katkıları anlatıldıktan sonra genel olarak iklim değişiminin tarımsal üretime etkileri konusunda değerlendirme yaptı.

Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2021, 11:22