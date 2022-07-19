Çorum’un tek devlet destekli okulu öğrencilerine Avrupa’da iş imkanı sağlıyor

FATİH BATTAR

Çorum’da devlet destekli tek okul olma özelliği taşıyan Çorum Özel Pınar Tasarım Teknoloji ve İnovasyon Koleji, öğrencilerine Avrupa’da iş imkanı sağlıyor.

Pınar Kolejinin öğrencilerine sağladığı tüm Avrupa ülkelerinde geçerli olan Europass Belgesi (Avrupa'nın farklı ülkelerinde eğitim görme ve çalışma ile ilgili güvenilir akredite edilmiş belge ) sayesinde üç öğrenci Almanya’dan iş teklifi aldı.

3 ÖĞRENCİ ALMANYA HEM EĞİTİM HEM İŞ YAPACAKLAR

Okul öğrencilerinden Hümeysa Dur, İrem Ay ve Pelin Sırça staj dönemi sonunda büyük bir başarı elde edip Almanya’da hem okuma hem de çalışma fırsatını yakaladılar. Temmuz ayında başlayacak dil kursundan sonra gençler Almanya’ya dönüş yapıp hem eğitim dönemleri hem de iş hayatına başlayacak. 3 yıl sürecek olan eğitim-öğretim hayatları sonunda öğrenciler haftanın üç günü eğitim iki günü ise işyerlerinde çalışarak iş ve eğitim hayatlarına adım atacak.

Almanya’da staj yaptıktan sonra işe başlayacak öğrencilerden Hümeysa Dur, çok heyecanlı olduğunu belirterek; “Staj esnasında diğer ülkelerden gelen yaşıtlarımızı görüp onlardan daha yetenekli olduğumuzu görmemiz bizi çok mutlu etti. Pınar Teknoloji Tasarım/Sağlık Kolejini açarak bize eğitim imkânı veren başta kurucumuz Murat Yıldırım Bey’e bizlerin üzerinde emeği olan öğretmenlerimize ve Almanya’da bizlere güvenen Doç. Dr. Tuncay Yeşilöz’ e sonsuz şükranlarımızı sunarız.” ifadelerini kullandı.

‘ÖĞRENCİLERİMİZİN PROF. DR. ÖZLEM TÜRECİ YADA MURAT GÜNAK GİBİ OLMASINI İSTİYORUZ’

Pınar Teknoloji Tasarım Koleji Yöneticisi Onur Yazgan ise; “Öğrencilerimizin kovid aşısını bulan akademisyen Prof. Dr. Özlem Türeci Hanımefendi gibi olmalarını istiyoruz. Ya da Mercedes SLK ve C Serisi, Peugeot 206, Volkswagen EQS ve Volkswagen Golf GTI şimdi de TOGG arabalarının tasarımcısı Murat Günak beyefendi gibi olup tüm insanlığa hizmet edip dünyanın hayran kaldığı ülkesini milletini unutmayan insanlar olmalarını istiyoruz.” dedi.

Çorum Özel Pınar Tasarım Teknoloji ve İnovasyon Koleji’nin alanında eğitim gören öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda, alanında uzman öğretmenlerinin yönlendirmeleri sayesinde meslek edinme fırsatı bulduğunu belirten Yazgan; “Ders içerikleri, öğrencinin iş sahasında kullandığı programlardan oluşuyor. Bu sayede; öğrenciler iş hayatına atıldığında güçlük çekmeden birçok konuda eğitimli ve donanımlı halde mezun oluyor.” ifadelerini kullandı.

OKULDA HER ÖĞRENCİ SİGORTALANIYOR

Okulun öğrencilerine sağladığı imkanlardan bahseden Yazgan; şunları söyledi;

“Okulumuzda okuyan her öğrenci sigortalanıyor. Okulda uygulanan projeler sayesinde öğrenciler stajlarını Avrupa’da yapma imkânı buluyor. Tasarım Teknoloji ve İnovasyon Lisesi mezunları, iş kurabilmek için KOSGEB’ten 250 bin TL hibe kredi alabiliyor. Mezunlarımız, diplomaya ek olarak iş yeri açma belgesi ve Avrupa’da geçerli EUROPASS Sertifikası alabiliyor. Öğrencilerimiz ayrıca alanıyla ilgili üniversitelere ek puan ile girebiliyor ve erkek öğrencilerimiz askerlik görevlerini 3+3 yıl erteleme hakkı bulunuyor.”

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2022, 18:18