Çorum’un temizliği artık O’na emanet

FATİH BATTAR

2013 yılından bu yana Çorum Belediyesi’nde görev yapan Tuğçe Ünal, Çorum’un ilk kadın Temizlik İşleri Müdürü oldu.

Eyüp Aytekin’in Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nde göreve başlamasının ardından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü görevine getirilen Tuğçe Ünal, Çorum’un ilk kadın Temizlik İşleri Müdürü olmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyor.

Göreve başladığı günden bu yana her gün sahaya inerek ekibiyle birlikte Çorum’un cadde ve sokaklarında temizlik denetimi yapan Ünal, vatandaşlardan gelen istek ve talepleri yerine getirmeye çalışıyor.

TEMİZ ŞEHİR İMAJINI DAHA DA YUKARILARA TAŞIMAK İSTİYORUZ

291 personelle ilk günkü aşk ve heyecanla temizlikte marka olan Çorum’u daha da ileriye taşımayı hedeflediklerini belirten Ünal, Çorum’un temizlikte Türkiye’nin en iyi illeri arasında yer almaya devam edeceğini ifade etti.

Bu görevin kendisi için bir gurur kaynağı olduğunu belirten Ünal, "2011 yılında Antalya Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldum. 2012 yılında KPPS’ye girerek 2013 yılında Çorum’a atandım. İlk olarak Zabıta Müdürlüğü’nde göreve başladım. 2015 yılında da Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne Çevre Mühendisi olarak görevlendirildim. Burada Çevre Koruma ve Kontrol Birimi Sorumlusu olarak tıbbi atıkların toplanması, taşınması, bertarafı, sıfır atık ve vektörel mücadelede çalışmalarını yürüttüm. 8 Mart 2022 tarihinde de Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın tensipleriyle Temizlik İşleri müdür vekili olarak göreve başladım. Çevremden ve Çorum halkından olumlu tepkiler aldım. Belediye Başkanımız, Başkan Yardımcılarımız ve birim müdürlerimizin destekleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerimizin özverili çalışmalarıyla birlikte Çorum’un temiz şehir imajını daha da yukarıya taşımak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.” dedi.

7-24 GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ

Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak 7-24 saat esasına göre sorunlara anında çözüm bulmak için çalıştıklarını anlatan Ünal, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün sadece evsel atık toplama görevi olmadığını belirterek, Çorum’da yaptıkları çalışmalardan şu şekilde bahsetti.

“Temizlik İşleri Müdürlüğümüz sahada sadece evsel atık toplama işi yapıyor gibi dursa da bir çok alanda faaliyet göstermektedir. Evsel atıkları toplayıp, taşıyoruz. Şehrimizde yaklaşık 16 bin adet gri renkli evsel atık konteynırımız var. Evsel atıkları şehrimizde bulunan evsel atık konteynerlerimizden toplayarak katı atık depolama sahamıza taşıyoruz. Bizim vatandaşlarımızdan bu konuda bir ricamız var. Evsel atıkları mümkün olduğunca poşetleyerek konteynırlara atsınlar. Çünkü yaz aylarında koku, sinek gibi oluşumlara sebep olabiliyor. Konteynırların kapalı kalması konusunda personelimizi sürekli uyarıyoruz. Vatandaşlarımız ve atık toplayıcılar tarafından bazen açık bırakabiliyor personelimiz bu konuda gerekli çalışma yapıyor.

ANA HEDEFİMİZ HER KONTEYNIRI YILDA EN AZ 1 KEZ YIKAMAK

Konteynır yıkama ve dezenfekte ediyoruz. Yaz aylarında konteynırlarında oluşabilecek koku ve sinek oluşumlarının önüne geçebilmek için dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talep ve isteklere göre konteynır yıkama sayımızı artırabiliyoruz. Ana hedefimiz her konteynırı yılda en az 1 kez yıkamak. Semt pazarlarını temizliyoruz. Pazar bittikten sonra esnafımızın ve vatandaşlarımızın bıraktığı atıkları gece ekiplerimizle yıkıyor ve temizliyoruz. Cadde ve sokakları temizlememizin yanı sıra yıkama işlemi de yapıyoruz.

Daha yaşanabilir ve daha temiz bir çevre amacıyla çalışmalarını yürüten belediyemiz, vatandaşların ev ve iş yerlerindeki tadilatlarından kaynaklı ortaya çıkan inşaat atıkları için geçici biriktirme alanı oluşturdu. Vatandaşların haber vermesi halinde çuvallanmış molozları cüzi bir ücret karşılığında adreslerden topluyoruz ve bu sayede çevre kirliliğin önüne geçmeyi hedefliyoruz. İnşaat enkazlarının, atıklarının ve molozların atılacağı ve depolanacağı bir yer eksikliği hissediliyordu. Yeni spor salonu inşaatı arkasında kalan bir bölgede moloz ve benzeri atıklar için 15 dönümlük bir alan hazırlandı. Moloz ve benzeri atıklar için hemşehrilerimiz ya kendileri bizzat getiriyor ya da Temizlik İşleri Müdürlüğü’müzü arayarak atıklarının alınması için adreslerine çağırabiliyor.

YAZ AYLARINDA SİNEK VE UÇKUNLA MÜCADELE EDİYORUZ

Yaz aylarında özellikle karasinek ve sivrisinek ile mücadele ediyoruz. Vektörel mücadeleyi 3 aşamada yürütüyoruz. Bizim bu konuda amacımız kaynağı bularak sorunu çözmek. Vektörel mücadelede kullanılan ilaçların kimyasal olduğunu biliyoruz. Bu ilaçların doğaya, insanlara ve hayvanlara zarar verdiğini biliyoruz. Bu anlamda da kültürel mücadeleyi önemsiyoruz. Lavra ve uçkun konusunda da mücadele yapıyoruz. Şikayetleri anında değerlendiriyoruz. Haşerenin ürememesi için kaynağı buluyor ve mücadele çalışmamızı gerçekleştiriyoruz.

727 TON 904 KİLOGRAM TIBBİ ATIĞI BERTARAF ETTİK

Pandemi dönemiyle birlikte tıbbi atıkların ne kadar önemli olduğunu gördük. Bunların bertarafı evsel atıklar gibi değil, özel işleme tabi tutuluyor. Çorum merkez ile birlikte 14 ilçenin atığını topluyor ve bertaraf ediyoruz. Geçen yıl aldığımız cihazla kapasitemizi yükselttik. Pandemi döneminde sağlık kurumlarından çıkan tıbbi atığın artması nedeniyle tesisimizde kapasite artırımına gittik. Yeni aldığımız son sistem sterilizasyon cihazımız sterilize ve bertaraf işlemlerinde kapasiteyi artırmasının yanı sıra çevreye daha duyarlı, elektrik maliyeti ve karbon salınımı daha az olan ve sıkıştırılmış doğalgazla (CNG) çalışan bir sisteme sahip. Ayrıca, atık su deşarjı konusunda da yüzde 90 civarında bir tasarruf sağlıyor. İl merkezimizde ve 14 ilçemizde 219 sağlık tesisindeki tıbbi atıkları alarak sterilize etmeye ve çevreye daha sağlıklı bir atık haline dönüştürmeye devam ediyoruz. 2021 yılında il genelinden toplanan 727 ton 904 kilogram tıbbi atığın bertarafını gerçekleştirdik.

13 FARKLI ATIĞI ÜRETİME YENİDEN KAZANDIRIYORUZ

Sıfır Atık konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendilerin himayelerinde başlatılan Sıfır Atık projesi kapsamında amacımız israfın önlenmesi ve kamu ve doğal kaynakların etkin kullanılmasını sağlamak. Bu amaçla 1.Sınıf Atık Getirme Tesisimizi açtık. Nitelikli atıkların geri kazanım veya bertarafa gönderilmek üzere bırakılabileceği yerleri düzenledik. 1.Sınıf Atık Getirme Merkezimizde evsel nitelikli 13 farklı atığı toplayarak yeniden üretime kazandırıyoruz. Kâğıt, karton, plastik, metal, cam, ahşap, tekstil, elektronik malzeme, kurşunlu pil, floresan ve civa içeren atık, akümülatör, atık ilaç, bitkisel atık yağlar ve ömrünü tamamlamış lastikler atık merkezimize kabul ediyoruz. Getirilen atıkların toplanarak anlaşmalı lisanslı firmalara ulaştırıyoruz. Bu çalışmamızla birlikte organik atıklar dışındaki evsel atıklar doğaya atılmadan geri dönüşüme ve ülke ekonomisine kazandırmış oluyoruz. Tesisimizin amacı doğrultusunda ofis mobilyalarımızın tamamı belediyemizdeki atık ve artık malzemelerinden üretilmiştir. Sıfır atık hakkında vatandaşları bilgilendirmek için 333 11 99 numaralı “ALO ATIK” hattı oluşturduk.

Temizliği İşleri Müdürlüğü olarak ayrıca öğrencilere çevre bilinci ve duyarlılığı kazandırmak için okullarımızda bilinçlendirme ve bilgilendirme eğitimleri düzenliyoruz. Amacımız çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek. Bu konuda 1.Sınıf Atık Getirme Merkezimizde öğrencilerimizi ağırlıyoruz. Öğrencilerimiz tesisimize gelerek atıklar konusunda bilinçleniyor.”

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2022, 20:19