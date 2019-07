‘Çorum’un tüm dinamikleri bu girişime destek olmalı’

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Özbayram, dünya otomotiv sektörünün devlerinden Volkswagen'in Türkiye'ye yapacağı otomobil fabrikasının Çorum'a kurulması için oluşturulacak platforma destek açıklaması yaptı.



Mustafa Özbayram, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi olarak, Çorum'un kalkınmasına ve büyümesine katkı sağlayacak her türlü yatırımın Çorum'a kazandırılması yönünde üzerlerine düşen görevi bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yerine getireceklerini dile getirerek, şu açıklamayı yaptı: “Volkswagen'in Türkiye'ye yapmayı planladığı bu yatırımın ilimize kazandırılması noktasında Çorum TSO her türlü desteği vermeye hazırdır. Bir süre önce de Yönetim Kurulu Başkanımızın da yapmış olduğu açıklamada vurguladığı gibi, iş dünyası olarak her türlü katkıya hazırız. Yaklaşık 5000 kişinin istihdam edileceği bu fırsatın, toplumun tüm kesimleriyle el ele vererek Çorum'a kazandırılmasında, ayrıca böylesi büyük projelerin takibi ve desteği için oluşturulacak bir platformda Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi olarak her türlü fedakarlığa hazırız.



Çorum'un tüm dinamikleri elini taşın altına koyarak ilimizi, Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biri haline getirecek bu girişime destek olmalıdır.” dedi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2019, 19:51