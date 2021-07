‘Çorum’un yatırım ortamını demiryolu ile süsleyip havalimanı ile taçlandırmalıyız’

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum’da oturmuş bir yatırım ortamı olduğunu belirterek, “Cazibemiz buradan kaynaklanıyor. Bir de bunu demiryolu ile süsleyip orta vadede ise havalimanı ile taçlandıralım. O zaman biz de Çorum’u tanıyamayız” dedi.

Çorum Web TV'nin Şehir Sohbetleri programına konuk olan TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, programın moderatörü Turhan Candan'ın gündeme dair sorularını cevapladı.

‘ÇORUM’UN DAHA ÇOK BÜYÜMESİ İÇİN DEMİRYOLU ŞART’

Çorum'un geçmişten bugüne kadar sanayi alanında geldiği süreci aktaran Başaranhıncal, kentin küçülmediğini, kötüye gitmediğini, ancak diğer iller kadar hızlı gidilip gidilmediğinin soru işareti olduğunu belirterek, “Çorum’u bir Çorum daha yapacaksak demiryolunu gerçekleştirmek zorundayız” dedi.

Şehrin kalkınmada literatüre giren bir sanayi şehri olduğunu, ancak diğer illere bakıldığında kentin meşakkatli ve uzun bir süreç olan marka çıkaramadığını vurgulayan Başaranhıncal, Ankara-İstanbul gibi sıkışan şehirlerden ciddi bir marka ve yatırımın Çorum'a uzatılması halinde önemli bir sıçrama sağlanacağını ifade etti.

‘SAVUNMA SANAYİSİNDE 9 YILDA BEKLEDİĞİMİZİ BİR HAFTADA YAPTIK’

Çorum’da gerçekleştirilen ‘SAHA İstanbul Çorum Buluşması’nın önemine dikkat çeken Başaranhıncal, Çorum’a savunma sanayinin A Takımının geldiğini, şehir adına önemli kazanımlar elde edildiğinin altını çizerek, “SAHA İstanbul Genel Sekreteri'nin ağırlığı ile bu buluşma Çorum’da gerçekleşti. Çorum'dan 4 firma gizlilik anlaşması yaptı, aynı firmalar Aselsan'ın önümüzdeki hafta yapılacak programına katılma yetkisi aldı. 9 yılda beklediğimizi bir haftada yaptık. SAHA İstanbul'a üye olmak çok zor bir şey. SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Bey, firmaların bilgilerini getirin, istediğiniz desteği verelim diyor. Çok net, somut çıktılar bunlar. SAHA İstanbul’un A Takımının gözü ‘Çorum yapsın, yerli yapsın, Türkiye yapsın’ derdindeydi. Bu kez çok daha umutluyum. Şartlar oluşmuş gibi geldi. İzdüşümünü kısa sürede, hemen aldık. İnşallah SAHA İstanbul ile ilgili ileride daha güzel şeyler de olacak” dedi.

Başaranhıncal, sanayicilerin ürettiği ürünlerin taşıma maliyetlerinin yüksekliğinin haksız rekabete yol açtığının altını çizerek, “Çorum’da demiryolunu ne zaman görürsek, o zaman bu iş oldu diyeceğiz. Siyasilerimize buradan selam söyleyelim. Demiryolu için bir şeyler yapmamız lazım” şeklinde konuştu.

‘ÜRÜN ÜRETİLDİĞİ İLDEN KAYDA GİRMELİ’

Çorum’un ihracat hedeflerine değinen Başaranhıncal, ihraç edilen ürünlerin üretildikleri yerde kayda alınmasının büyük bir sorun olduğunu ve bunun çözümünün gerektiğini ifade ederek şunları dile getirdi:

“Benim başkan olduğumda 220 milyon dolar ihracatımız, 75 milyon dolar ithalatımız vardı. Türkiye'nin büyük bir kangreni var. Geldiğimiz günden beri özellikle sanayi bakanlığımıza girişimde bulunuyoruz. Bir ürün nerede üretiliyorsa oraya kaydedilmelidir. Yani bir ürün Çorum'da üretiliyorsa ihracat kaydı Çorum’a yazılmalıdır. Ama gümrük işlemlerinden dolayı, vergi işlemlerinden dolayı, işlem yapabilme açısından farklar nedeniyle firmalarımız değişik illeri tercih ettiler. İhracat Çorum'da yapılıyor, İstanbul'dan ihracat kaydına giriyor. Bakanlık hala bu konuda çalışıyor. Çorum'un resmi ihracatı ile fiiliyatta ihracatı farklı. Çorum’un fiilen ihracatını baz alıyorum. 2023 ihracat hedefimiz 500 milyon dolardı. Pandemi girdi, revize edilmeli mi? Biz de iyi gidiyorduk. Sonra değerli maden ihracatımız çıktı. Çorum olarak 1.5 milyar dolar ihracatı gördük. Değerli madenlerin ihracat ve ithalatları rakamlarımızı artırdı. Biz değerli maden ihracatını önemsiyoruz. Antep’in, Maraş'ın ihracatını kim, sorguluyor? Ben de ilimin ihracatını sorgulamam. İhracat deyince ithalat rakamları akla gelir. İthalata bakmadan ihracatı yorumlamamalıyız. Çorum'un toplam dış ticaret hacmine bakmalıyız. Değerli madenler de masamızın üzerinde durmalıdır. 2009'dan sonra ortaya koyduğumuz hedefimizde düzgün gidiyoruz. Pandemiden dolayı rötar olabilir. Makine sektörü ihracat pazarını artırıyor. TSO olarak firmalara destek veriyoruz. İhracat iyi bir yerde.”

‘MAKİNE SANAYİSİNİ ÇEŞİTLENDİRİYORUZ’

Bazı firmaların merkezlerini Çorum’dan İstanbul’a taşımaları konusuna da değinen

Başaranhıncal, “Merkezlerini değiştiren, Çorum’dan giden firmalarımız var. Benim kaydıma göre doğru ihracat rakamı bende. TÜİK veya ihracatçılar birliğine göre ihracatta düşmeler görülebilir. İllerin ihracatlarının üretildiği yerde kayda girmesini istiyoruz. Ürün kaydı üretilen il olursa sorun kalmıyor. Ama firma gidiyorsa kendi tercihidir, gidebilir. Kimsenin bir şey deme veya engelleme hakkı yok. Makine sanayi ve toprak sanayi durmadan gidecektir. Makine sanayisini çeşitlendiriyoruz. 2-3 ayda yeni bir ürünle karşılaşıyoruz. Gönüllük esasıyla seçilmiş bir başkanın birilerini kasıtlı kırması, dökmesi söz konusu değil. Bir işadamımız kırıldı, ben hiç takılmam alınmam, devreye girerler, araya girerler, ben gider görüşürüm. Ticaretin şekli değişti. Anadolu’da üretim İstanbul’da pazarlamaya döndü. Şirket merkezini taşıyorsun. İstanbul biraz daha tercih edilmeye başladı. Ticaretin cazibe merkezi. Firma İstanbul’a gitmek zorundaysa bunu durdurmak ta hainlik. Vatanın her tarafı vatan. Çorum ve İstanbul fark etmez. Şayet bu firmanın yaptığı iş ihracatsa, ihracat azalırsa deniliyor. İşte ihracat azalmamalı. Bugün söylemiyorum, ben başkan seçildiğim günden bu yana söylüyorum. Ürün üretildiği yerde kayda alınmalı diyorum. İstediği yerden ihracat yapsın. Şirketin geleceği için İstanbul’a gidecekse yine gitmeli.

Söz konusu işadamının kırıldığı insanın ben olduğumu düşünmüyorum. TSO olarak şahsına kırılmış, kırılmamış bakmamalı, girmeli, problemi çözmeli. Bu konuda mesai verdiğimi herkes biliyor. Ama çözülecek gibi çok durmuyor. Hukuk kuralları ve çerçeveleri belli. Ama orada Organize Sanayi İşadamları Derneği ayrı bir dernek. Başında Hayri Şamlı var. Organize Sanayi’nin özerk yapısında oluşmuş yönetimi farklı bir yapıdır. Başında sayın valimiz vardır. Burada bir karar, bir kişiden çıkmaz. Bir kişinin kişisel meselesi oradan çıkmaz. Orada ciddi bir ekip var. O ekibin içinde yatırılan bir meseledir. Heyetin karar verdiği, 8-10 sanayicinin içinde olduğu, vali beyin başkanlık yaptığı ve karar verdiği bir heyettir. Ona rağmen hata yapılabilir mi yapılabilir. Oturulur, bir masada konuşulur. Sayın valimizin bu konuda görüşme yaptığını biliyorum, ama bir an önce sayın valimizin hata var mı yok mu konuyu kamuoyu ile paylaşması lazım. Bir an önce açıklama yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü konu başka yerlere gidiyor. Bu durum Çorum’un enerjisini düşürüyor. Çorum farklı şeylerle uğraşıyor. Halbuki bir olup başka şeyler konuşmamız lazım. Bu nedenle bir an önce açıklama yapılması gerektiğini düşünüyorum, Ama bize de ne zaman vazife düşerse gittik, görüştük hala da gider görüşürüz” dedi.

‘YATIRIM İÇİN SANAYİ KÜLTÜRÜ ÇOK ÖNEMLİ’

TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, bir şehirde sanayi kültürünün olmasının öneminde değinerek, “Bir işadamı hammadde işçilik ve maliyete bir de (bence birinci sırada) sanayi kültürüne bakar. Bir yere işletme açarsınız orada insanlar çalışmayı sevmiyordur hiçbir mesai arkadaşı bulamazsınız orada işletme yürümez. Çorum dedelerimizden gelen bir sanayi kültürü ile yetişmiş. Bu şehrin cazibesi açısından çok büyük bir nimettir. Teşvikte Çorum 4. Bölgede, OSB ise 5. bölgede. Teşvik en üst düzeyde bir teşvik alıyoruz. Başkente 2 saatlik, limana ise 1,5 saatlik mesafedeyiz. Oturmuş bir yatırım ortamımız var. Cazibemiz buradan kaynaklanıyor. Birde bunu demiryolu ile süsleyip orta vadede ise havalimanı ile taçlandıralım. O zaman bizde Çorum’u tanıyamayız. Siyasilere de bir göndermeye yapayım. Bugün siyasi irade beni telefonla arayıp ‘bir isim verin yarın bakan yapacağız’ dese biz oturup bir isimde ortak kalamayız. Ankara’ya gittiğimizde birimiz başka bir şey diğerimiz ise başka birşey söylüyor. Ankara seni anlamalı dinlemelidir. Farklı telden çaldığın zaman Ankara samimiyetini anlayamıyor.”

‘ÇİMENTO FABRİKASI ARAZİSİ TAHMİNİMDEN DAHA AZ FİYATA SATIN ALINDI’

Çimento Fabrikası arazinin Çorum Belediyesi tarafından satın alınması ile ilgili soruya cevap veren TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çimento Fabrikası’nın yerinin 5-6 senedir akıllarından geçen bir proje olduğunu belirterek, “Fabrika uzun süredir çalışmıyordu. Alan firma 4 yıl önce terk etmişti. Orada işsiz kalan arkadaşlarımızın bir çoğunu işe biz yerleştirdik. Bunu şimdiye kadar hiç dile getirmedik. Grubun CEO’sunun değiştiğini duyunca ertesi gün yanına gittim görüştüm. O zaman burayı satacaklarını söyledi. Bende hemen Çorum’a dönüp konuyu Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a açtım ve ‘Başkanım burası kaçmamalı, özel sektör değil belediye burayı almalı, Çorum’un önünü açmalı’ dedim. Satın alma işinin başlangıcı budur. Başkan işi ciddiye aldı görüşmeleri devam ettirdi. Benden daha iyi pazarlıkçıymış. Benim tahminimden çok daha iyi bir rakama satın aldı. Başkan uluslararası firmalarla görüşüyor, yerelde görüşmeler yapıyor, her platformdan görüş alıyor” diyerek sözlerini tamamladı.