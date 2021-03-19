Çorum’un yeni tarım marketi

RECEP MEBET

Ziraatçılar Tarım Market, Çorum Tarım ve Orman Müdürlüğü civarı Hıdırlık Camii altında hizmete girdi.

Alanında uzman isimlerin kurucusu olduğu Ziraatçılar Tarım, hizmet alanı ve ürün yelpazesiyle Çorum’un en büyük tarım marketleri arasında yerini aldı.

Çalışmaları hakkında bilgi veren firma yetkilileri, danışmanlık hizmeti ve geniş ürün çeşitleriyle Çorumlu çiftçi ve üreticilerin yanında olduklarını söylediler.

Kendi üretimleri olan sertifikalı ve aşılı meyve fidanları ile fide çeşitleri başta olmak üzere süs bitkileri, peyzaj ürünleri, tohum, organik ve kimyevi gübre, zirai ilaç, tarım makine ve ekipmanları, sulama sistemleri, arıcılık malzemeleri, hayvancılık ekipmanları ve yem, seracılık ekipmanları gibi pek çok tarımsal ürünü bir arada satışa sunduklarını anlatan yetkililer, bahçe kurulumu ve bakımı gibi hizmetleri de verdiklerini kaydettiler.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) makine-ekipman destekleri ve damlama, yağmurlama sulama sistemleri için sağlanan faizsiz kredi imkanı için proje hazırlık desteği de sağladıklarına dikkat çeken yetkililer, “Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak ve ürünlerimizi yakından görmek isteyen herkesi Ziraatçılar Tarım’a bekliyoruz” diye konuştular.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 11:15