Çorum’un yöresel yemeklerini tanıttı

M.BURAK YALÇIN

Usta Öğretici Şef Aylin Memik, Çağla Şikel’in sunduğu “Çağla İle Yeni Bir Gün” isimli programa konuk olarak Çorum mutfağını tanıttı.

FOX TV ekranlarında yayınlanan “Çağla İle Yeni Bir Gün” programına katılan Çorumlu Blogger Yazarı, Çocuk ve Doğum Fotoğrafçısı ve İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Aylim Memik, birbirinden farklı lezzetleri izleyenlrein beğenisine sundu.

Aylin Memik, programda İskilip dolması, Çorum mantısı, yufka ekmeği, Bayat turşusu ve leblebi çeşitlerini tanıttı.

Çorum’a özel kırk kat baklavasının nasıl açıldığını da izleyicelerle paylaşan Memik, programda leblebi helvası ile kuru mantı da yaptı.

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2022, 15:55