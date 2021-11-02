Coşgunsu’dan zam tepkisi

Gelecek Partisi Çorum İl Başkanı İ. Barış Coşgunsu, yapılan zamlarla birlikte gelir adaletsizliğindeki makasın giderek açıldığını vurguladı.

Alım gücünün giderek düştüğünü ve bu kışın çoğu vatandaş için çok sert geçeceğini ifade eden Coşgunsu, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Maalesef her gün yeni bir zam haberi ile uyanıyoruz. ‘320 milyar metreküp doğalgaz bulduk’ müjdesini aldığımız günden bugüne kadar 12 defa doğalgaza, 11 defa da elektriğe zam geldi. 1 Kasım 2021 tarihinden itibaren de sanayide kullanılan doğalgaza %48, elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza da %47 yeni bir zam daha geldi. Bu zamlar şimdilik vatandaşı teğet geçti. Şimdilik diyorum çünkü sanayi ve elektrik üretimindeki bu doğalgaz artışı, girdi maliyetlerini yükselteceği için bir çok üründe fiyatların yukarı doğru artışı kaçınılmaz olacaktır. Ekim ayında LPG’ye toplam 98 kuruş zam yapıldı ve 48 kuruşluk bir büyük zam daha kapıda. Fahiş ÖTV oranlarından sonra kurdaki önlenemez artış ile birlikte araç sahibi olması hayal olan dar gelirli vatandaşa bu büyük LPG zamları ile birlikte araç kullanımını bile çok gördüler.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş ile birlikte başlayan ekonomimizdeki çöküşün önüne bir türlü geçilemediği gibi gelir adaletsizliğindeki makas giderek açılarak ‘orta direk’ diye nitelendirdiğimiz grubu tamamen ortadan kaldırdı. Zengini daha zengin, fakiri ise daha fakir hale getirdi. Milli gelirimiz son 5 yıl içerisinde 5 bin dolara yakın değer kaybederek Avrupa’nın en düşük milli gelirine sahip ülkesi olurken, gelir eşitsizliği konusunda da Avrupa’nın 1'incisi konumundayız. Tek adam rejiminin liyakatsiz ve ehliyetsiz kadroları enflasyon, faiz ve kur arasındaki sebep sonuç ilişkisini çözememiş olmalarının bedelini malesaf vatandaşımız ve en önemli milli değerimiz olan Türk Lirası ödüyor. Paramızı dünyanın en hızlı değer kaybeden para birimi haline getirdiler. Birkaç gün önce 98. yılını kutladığımız Cumhuriyetimizin bazı dönemlerinde uğradığı ambargolar ve stokçuluk gibi sıkıntılardan dolayı ürün bulamadığı olmuştu ama alım gücü hiç bu kadar düşmemişti. Malesef bu kış vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu için çok sert geçecek!

‘ERKEN SEÇİM ŞART’

2002 yılı seçim dönemi ekonomik ve siyasi atmosfer olarak bu günlerle arasında oldukça benzerlikler var. Hayaller gerçek oldu ama gerçeklerimiz de maalesef birer birer hayal oldu. Bütün kazanımlarımızı kaybediyor ve gittikçe de dibe batıyoruz. Havada artık değişim kokusu var. Artık bir erken seçim şarttır. Sokaklarda hala bazı kazanımların kaybedilmesi korkusu olsa da; başörtüsüne tekrar el uzanırsa gibi, devletin sosyal yardımları kesilirse gibi, oy vermezsek işimizden oluruz gibi, eleştirirsek vatan haini ilan ediliriz gibi vatandaşımızın değerlerini ipotek altına alınmaya çalışılsa da bu değerlerin teminatı Gelecek Partisi’dir.

Temiz siyaset anlayışı ile ayrıştırmaların, kutuplaşmaların olmaması, bütün kesimleri kucaklayacak olan siyasetin dilinin de yumuşak olması kanaatindeyiz. Gelecek Partisi olarak hiçbir siyasi partinin bir parçası yada devamı değiliz. Tek başına iktidar olmak için kurulmuş, cesur, liyakatli, ehliyetli, genç ve dinamik bir partiyiz. Ülkemizin bütün sorunlarını çok iyi biliyor ve daha da önemlisi bu sorunları nasıl çözeceğimizi de çok daha iyi biliyoruz.” (Haber Merkezi)