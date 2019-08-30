Coşkuyla kutladık

M.BURAK YALÇIN

İl Garnizon Komutanı Çetin Öcal, 30 Ağustos’ta Türk varlığına kastedenlerin tarihe gömüldüğünü belirterek, “Bu zafer, Atatürk önderliğinde topyekûn gerçekleştirilen bir varoluş mücadelesinin sonucudur” dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı, Hürriyet Meydanı’nda coşkuyla kutlandı. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk’ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un yıldönümü nedeniyle düzenlenen törene vatandaşlarda ilgi gösterdi.

Kutlama törenini Vali Mustafa Çiftçi, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Abdurrahman Başbuğ, İl Garnizon Komutanı Çetin Öcal, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Baro Başkanı Kenan Yaşar, bazı daire müdürleri, gaziler, şehit aileleri yakınları ve çok sayıda vatandaş izledi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Vali Mustafa Çiftçi, İl Garnizon Komutanı Çetin Öcal ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın tören birlikleri ve vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladı.

Selamlamanın ardından İl Garnizon Komutanı Çetin Öcal programın açış konuşmasını yaptı.

Türklüğün tarih sahnesinde yer aldığı günden bugüne kadar onu yok etmeye çalışan zihniyetin, dünyada eşine az rastlanır bir galibiyetle mağlup edildiği bu zaferin Atatürk önderliğinde topyekûn gerçekleştirilen bir varoluş mücadelesinin sonucu olduğunu belirten Çetin Öcal, “30 Ağustos’ta düşman kuvvetlerinin önemli bir bölümü imha edilmiş, 9 Eylül’de düşman İzmir’de denize dökülmüştür” dedi.

Atatürk’ün bu zaferle Anadolu’daki yüzlerce yıllık Türk varlığına kastedenleri tarihe gömdüğünü de ifade eden Öcal, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Tarihin hiçbir döneminde esaret altında yaşamayan Türk milletinin ve ordusunun, vatanına ve bağımsızlığına müdahale edildiğinde neler yapabileceğinin açık ifadesi olan bu zafer, esaret altındaki uluslara özgürlük yolunda ışık tutan ve hiç sönmeyecek olan bir bağımsızlık meşalesidir. Bağımsızlığımızın ve cumhuriyetimizin yaşamasının temel şartı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatan bütünlüğünün korunmasıdır. TSK, geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye Cumhuriyetini içeriden ve dışarıdan gelebilecek her türlü tehlikeye karşı koruyacak güçte ve kararlılıktadır.”

Törende Özejder Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinden Şüheda Darbaş ile Ecemsu Aydın’da günün anlam ve önemine binaen şiir okudular. Törende halk oyunları ekibi de gösteri yaptı.

Çorum Belediyesi Mehteran ve Bando takımının gösterilerinin ardından tören kortej geçişi ile sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2019, 15:28