‘Covid-19 meslek hastalığı sayılsın’

Çorum Tabip Odası yönetimi, Covid-19 sebebiyle yaşamlarını yitiren sağlık çalışanlarının geride kalan ailelerinin yarınları için Covid-19’un meslek hastalığı kabul edilmesini önerdi.

Covid-19 pandemisinde sağlık çalışanlarının, halka göre hastalığa yakalanma riskinin çok daha yüksek olduğu ifade edilerek, “Covid-19’un meslek hastalığı kabul edilmesi, tükenmişlik yaşayan sağlık çalışanları için vazgeçilmez bir taleptir.” denildi.

Çorum Tabip Odası’nın da aralarında olduğu 64 tabip odası, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Resmi olarak ilk Covid-19 vakasının açıklandığı 11 Mart 2020 tarihinden bugüne Covid-19 pandemisi ülkemizin öncelikli gündemi haline gelmiştir. Hekimler/sağlık çalışanları olarak yurttaşlarımızın Covid-19 salgınını en az etki ve en az can kaybı ile geçirmesi için canla başla çalışmaktayız. Covid-19 hastalığında mesleki maruziyet açısından, sağlık çalışanları en riskli gruptur. Toplumun diğer kesimlerine göre sağlık çalışanları pandemiden kat be kat daha fazla etkileniyor. Pandemi sürecinde daha da yoğun emek gerektiren sağlık hizmeti sunarken, şu ana kadar 60’ı hekim olmak üzere en az 141 sağlık çalışanı Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Covid-19’un meslek hastalığı kabul edilmesi, tükenmişlik yaşayan sağlık çalışanları için vazgeçilmez bir taleptir. Bu nedenle; Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve imzası bulunan tabip odaları olarak, başta kaybettiğimiz meslektaşlarımız olmak üzere Covid-19’un tüm sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmesini talep ediyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020, 10:47