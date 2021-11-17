‘Çözüm yerine hakaret ancak bunlara yakışır’

EROL TAŞKAN

Türk Haber Sen Çorum Şube Başkanı Hüseyin Parpucu, PTT çalışanlarına hakaret eden İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan’ı tüm PTT çalışanlarından özür dilemeye davet etti.

Kendisine gönderilen mektubun 13 gün sonra eline ulaştığını anlatan Milletvekili Erozan, paylaşımında kaplumbağa olarak nitelendirdiği PTT görevlisine bahşiş olarak hıyar verdiğini söyledi.

İYİ Parti Milletvekili Erozan’ın paylaşımına tepki gösteren Türk Haber sen çorum Şube Başkanı Hüseyin Parpucu, milletvekilinin PTT çalışanlarının yaşadığı sorunların çözümünü ortaya koyması yerine kolaycılığı seçerek, hangi zihniyetin ürünü olduklarını gözler önüne serdiğini belirtti.

Parpucu, özre davet ettiği ve “İşinize bakın sayın vekil” dediği açıklamasında şunları söyledi;

“Milletin dertleri ile hemhal olması gereken bir zevat; mektubunun geç geldiğinden bahisle; PTT çalışanına kaplumbağa deme hadsizliği ile kendi alışkanlıklarını ifade eder şekilde devletin görevlisine bahşiş olarak “hıyar” verdiğini ifade etmiş bunu da hicap duymadan kamuoyu ile paylaşmıştır.

İNSANLIKTAN YOKSUN

Siyasi üslubu bırakın, insani üsluptan yoksun, halka tepeden bakan bu bakış açısının hangi hastalıklı zihniyetin ürünü olduğu herkesin malumudur. Posta dağıtıcılarının yaşadığı sorunlar ortadadır ve tüm kamuoyunun malumudur.

KOLAYCILIK ANCAK BUNLARA YAKIŞIR

Varsa gecikmenin hangi hak yoksunluklarından kaynaklandığını ortaya koyacak çözüm odaklı yaklaşım yerine; ücret de dahil birçok zor koşulda görev yapan dağıtıcıya yüklenme kolaycılığı da ancak bunlara yakışır.

POSTACI UŞAĞINIZ DEĞİL

Nihayetinde sizlere kimlerin ne maksatla mektup yazdığı bizi ilgilendirmemekle birlikte, ne posta dağıtıcısı sizin bahşişinizle çalışacak kadar uşak, ne de sizin oturduğunuz yerden ahkam kesecek niteliğinize yakışacak şekilde kaplumbağadır. Hele, hıyarım var diye elinde bir avuç tuzla koşan hiç olmamıştır. Yaptığınız bu çirkin davranıştan dolayı fedakarca çalışan Posta dağıtıcılarından özür dilemeye davet ediyoruz. İşinize bakın sayın vekil!”

Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2021, 17:51