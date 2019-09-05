Çukurören'de yangın

Çorum merkeze bağlı bir köyde yangın çıktı, bir ev ve odunluk kullanılamaz hale geldi.

Olay dün gece saatlerinde merkeze bağlı Çokurören Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A.(69)'ya ait ev ve eklentisinde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı.

Yangını farkeden vatandaşların ihbarıyla olay yerine Çorum Belediyesi İtfaiye Ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını çevreye sıçramadan söndürerek kontrol altına aldı.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında ev ve eşyalar tamamen kullanılamaz hale gelirken evin eklentisi olan odunlukta bulunan yaklaşık 2 ton odun yandı. Yangında maddi hasarın 80 bin lira civarında olduğu belirtildi.

(İHA)