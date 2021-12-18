Çukurova Üniversitesi 46 Sözleşmeli Personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Çukurova Üniversitesi tarafından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre, 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (Gemi Adamı Unvanı Hariç) belirtilen pozisyonlarda toplam 46 (kırkaltı) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Başvuru işlemleri 17/12/2021 - 31/12/2021 tarihleri arasında yapılabilecektir.

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