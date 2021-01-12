Cuma günü kar geliyor!

FATİH BATTAR

Uzun zamandır yaşanan kuraklık nedeni ile susuzluk tehlikesi altında bulunan Çorum’a son dakika müjdesi Meteoroloji'den geldi. Çorum’da Cuma günü kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerine göre; Çorum’da 3 gün boyunca yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre Çorum yarından itibaren Sibirya üzerinden gelecek olan soğuk hava dalgasının etkisi altında kalacak.

3 GÜN BOYUNCA YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Soğuk hava ile birlikte İstanbulluların aylardır hasret kaldığı kar yağışının da etkili olması bekleniyor.

Cuma günü öğleden sonra başlaması beklenen kar yağışı Pazartesi günü akşam saatlerine kadar devam edecek. Yarından itibaren hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek.

29 İL İÇİN SARI UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarından itibaren aralarında Çorum’un da bulunduğu 29 ile yağış uyarısında bulundu.

Fırtına, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi'nin batısı, İç Anadolu'nun doğusu ve güneyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'de etkili olacak. Yarın için 29 ile sarı uyarı verildi.

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021, 20:22