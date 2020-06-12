Cuma namazı cami içinde ve pazar yerinde kılınacak

Çorum İl Müftülüğü, Çorum'da şiddetli yağmur yağışı beklendiğinden Cuma namazının meydanlarda ve cami avlusunda değil, cami içinde sosyal mesafeli olarak kılınacağını açıklandı.

Koronavirüs dolayısıyla yaklaşık 2 aydır kapalı olan ve 2 hafta önce açılan camilerde, Çorum İl Müftülüğü Cuma namazı kılınacak yer ve camileri açıklamıştı ama bugün Çorum'da yağmur nedeniyle açık havada Cuma namazı kılınacak yerler iptal edildi.

Müftülük’ten edindiğimiz bilgilere göre Cuma namazı cami içinde ve kapalı Pazar yerlerinde kılınacağı öğrenildi. Cami içinde kılınacak Cuma namazı sosyal mesafeye uygun şekilde olacağı ifade edildi.

Kapalı Pazar yerleri de yine sosyal mesafeye uygun şekilde ayarlandığı belirtilirken, Cuma namazı kılıcak vatandaşların kendi seccadesini getirmesi gerektiği dile getirildi.