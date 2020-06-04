Cuma Namazı kılınacak camilerin listesi güncellendi

Çorum İl Müftülüğü Cuma Namazı kılınacak yerlerin listesini güncelledi.

Geçtiğimiz hafata yağmur nedeniyle Cuma Namazı kılınacak bazı yerler iptal edilmiş, cami içinde yer ayarlanmıştı. Aylar sonra Cuma Namazı heyecanı yaşayan Müslümanlar, sosyaş mesafeli Cuma Namazı kılmıştı.

Çorum İl Müftülüğü bu hafta için Cuma Namazı kılınacak yerlerin listesini yeniden yayınladı. Yine Cuma namazı sosyal mesafe kuralına uyularak camilerin içinde değil dışında kılınacak. Bu nedenle avlusu olan ve çevresi sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek cemaatle namaz kılmaya müsait olan camilerde sadece cuma namazı kılınacak. Şadırvanlar kapalı olacak ve her namaz kılacak kişi kendi seccadesini evinden kendisi getirecek. Ortak seccade kullanımı olmayacak.

İşte Müftülüğün yayınladığı Cuma Namazı kılınacak yerlerin listesi;

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2020, 13:09