Cuma namazı kılınacak yer ve camiler belli oldu

Çorum’da 29 Mayıs Cuma günü Cuma Namazı’nın kılınacağı camiler belli oldu.

Türkiye genelinde normalleşme süreciyle birlikte 29 Mayıs itibariyle kademeli olarak açılacak camiler de belli oldu. Çorum’da 29 Mayıs'tan itibaren kısmi olarak açılacak olan ve Cuma namazı için hazırlanan cami ve açık alanlar da belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısında, cami ve mescitlerin cemaatle ibadete açılmasına yönelik alınacak tedbirlerin değerlendirildiği belirtilen genelgede, Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda, 29 Mayıs Cuma günü belirlenecek kurallar çerçevesinde öğle, ikindi ve cuma namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceği kararı alındığı ifade edildi.

Cuma namazları sosyal mesafe kuralına uyularak camilerin içinde değil dışında kılınacak. Bu nedenle avlusu olan ve çevresi sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek cemaatle namaz kılmaya müsait olan camilerde sadece cuma namazı kılınabilecek. Avlusu olmayan camilerde ise cuma namazı kılınmayacak.

Şadırvanlar kapalı olacak ve her namaz kılacak kişi kendi seccadesini evinden kendisi getirecek. Ortak seccade kullanımı olmayacak.

İŞTE ÇORUM’DA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER;

Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2020, 17:19