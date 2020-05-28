Cuma namazı kılınacak yerler dezenfekte edildi

Çorum Belediyesi, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda yarın tekrar ibadete açılacak olan camilerde dezenfeksiyon çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Çorum Belediyesine bağlı ekipler ibadete açılacak olan camileri tek tek dolaşarak camileri baştana aşağı dezenfekte ediyor. Cami içleriyle birlikte şadırvan, tuvaletler, halı, kilim gibi yerlerde sürdürülen dezenfeksiyon çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu zamana kadar şehrimizin tamamını dezenfekte ettik. Tüm işyerlerini, ticari taksileri, minibüsleri, toplu ulaşım araçlarını, cadde ve sokakları, umuma açık yerleri tekrar tekrar dezenfekte ettik. Tedbirler kapsamında camilerimizde cemaatle birlikte namaz kılınmıyordu. İçişleri Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda camilerimizde 29 Mayıs’tan itibaren cemaatle namaz kılınabilecek. Biz de Çorum Belediyesi olarak şehrimizdeki tüm camilerde dezenfeksiyon işlemlerimizi sürdürüyoruz. Camilerimizle birlikte şadırvan ve cami tuvaletlerinde de çalışmalarımız devam ediyor.” Dedi.

Başkan Aşgın, Çorum Belediyesi’nin koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı çalışmaların Çorum halkı tarafından çok beğenildiğini ve takdir edildiğini, bu durumun kendilerini daha çok çalışmaya yönelttiğini sözlerine ekledi.

7 okul bahçesi ve 4 pazar yerinde de Cuma namazı kılınacak

Çorum Belediyesi, yarın öğle, ikindi ve Cuma namazlarının cemaatle kılınacağı camilerde dezenfeksiyon çalışmalarını yürütürken diğer yandan da cemaatle namaz kılınması için İl Müftülüğü tarafından belirlenen okul bahçeleri ve Pazar yerlerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye, 7 okulun bahçesinde ve 4 Pazar yerinin temizliğini yapıp, ses sistemlerini hazırladı.

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2020, 18:28