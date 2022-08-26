Cuma namazını şehit aileleriyle birlikte kıldılar

FATİH BATTAR

Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Malazgirt Zaferi’nin 951.yıl dönümü nedeniyle Cuma namazını şehit aileleri birlikte Çorum Şehitliği’nde kıldı.

Cuma Namazı sonrası şehitlerin kabirlerini ziyaret eden Vali Çiftçi ve şehit aileleri tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın; “Cuma namazımızı Malazgirt Zaferi yıl dönümünde, aziz şehitlerimizin huzurunda aileleri ile birlikte edâ ettik. Rabbim şehadete susamış milletimizin şahitliğini kabul ve Anadolu'yu bize yurt kılan atalarımızın ruhunu şâd eylesin.” ifadelerini kullandı.