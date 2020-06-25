Cuma namazıyla açılacak

Çorum Belediyesi tarafından Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Kampüsü içerisinde inşa edilen Ali Kuşcu Mescidi ibadete açılıyor. Yarın Cuma namazı ile birlikte ibadete açılacak olan mescit 500 kişi kapasiteli.

Meslek Yüksekokulları bölgesinde ibadethane eksikliğinin ibadete açılacak olan Ali Kuşcu Mescidi ile tamamen giderilmiş olacağının altını çizen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Belediyemiz tarafından başlatılan mescit inşaatını hızlı bir şekilde tamamladık ve bugün açılışa hazır hale getirdik. Üniversite öğrencisi kardeşlerimiz ve bölge sakinlerimizin ihtiyacına cevap verebilecek 500 kişi kapasiteli estetik bir görünüme sahip, Çorum'umuza yakışır bir mescidimiz. Mescidimizi tamamlayıp ibadete açıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ali Kuşcu Mescidimizi, 26 Haziran’da Cuma namazıyla birlikte Kuran-ı Kerim tilaveti eşliğinde asıl sahibi olan bölge halkımıza teslim etmiş olacağız. Tüm halkımızı açılışımıza davet ediyoruz.” dedi.