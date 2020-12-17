‘Cuma Pazarı da iki güne bölünsün’

RECEP MEBET

İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlar doğrultusunda Çorum’daki semt pazarlarında bazı düzenlemeler yapılmıştı.

Hafta sonu kurulan halk pazarlarının günü değiştirilirken nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bazı pazar ile haftada iki gün kurulmaya başlanmıştı.

Konuyla ilgili düzenlemeleri olumlu bulduklarını anlatan vatandaşlar, Mimar Sinan Mahallesi’nde kurulan Cuma Pazarı’nın da iki güne bölünmesinin faydalı olacağı görüşünü dile getirdiler.

Buharaevler ve Ulukavak Mahalleleri’nin bulunduğu bölgede hali hazırda haftanın 4 günü pazar kurulduğunu anlatan vatandaşlar, Gülabibey ve Mimar Sinan Mahalleleri sakinlerine hitap eden Cuma Pazarı’nın tek günle sınırlı olmasının yetersiz olduğu düşüncesini ifade ettiler.

Yetkililere seslenen vatandaşlar, bölgedeki nüfus yoğunluğu da dikkate alınarak gerekli düzenlemenin bir an önce yapılmasını istediler.

Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2020, 18:45