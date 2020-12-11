Cuma vaktinde yağmur duası

RECEP MEBET

Yurt çapında yaşanan kuraklık nedeniyle cuma namazı sonrası Çorum’daki tüm camilerde yağmur duası yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca Türkiye’nin 81 ilinde gerçekleştirilen duada, hayırlı rahmet için eller semaya açıldı.

‘HAYAT VE ŞİFA KAYNAĞIMIZ’

Cuma hutbesinde ise yurt genelinde yaşanan su kıtlığına dikkat çekildi. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız’ konulu hutbede su israfına karşı dikkatli olunması istendi.

Vatandaşların ilgiyle dinlediği hutbede şu ifadelere yer verildi:

“Rabbimizin bizlere bahşettiği en kıymetli nimetlerden biri sudur. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle 'canlı olan her varlık sudan yaratılmıştır' ve suya bağımlı bir ömür sürmektedir. Su, hayatımızın kaynağı, toprağımızın bereketidir. Bedenimize sıhhat ve temizlik, çevremize rahmet ve güzellik su ile gelir.

Aziz dinimiz İslam, suyu ölçülü kullanmayı ve israf etmemeyi emreder. Nitekim Resûl-i Ekrem (s.a.s), bir sahabinin abdest alırken fazla su kullandığını görünce, 'bu ne israf' diyerek onu ikaz etmiştir. Sahabinin 'abdestte de israf olur mu' sorusu üzerine 'evet, akan bir nehirde (abdest alıyor) olsan bile' diye cevap vermiştir. Peygamberimizin bu uyarısı, suyun ibadet maksadıyla bile olsa asla israf edilmemesi gereken nadide bir nimet olduğunu bize hatırlatmaktadır.

Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: 'Biz gökten uygun bir ölçüde su indirir ve onu yeryüzünde tutarız. Kuşkusuz bizim onu tamamen gidermeye de gücümüz yeter.' Hepimiz biliyoruz ki, su gibi bir hazineye paha biçilemez. Suyumuz toprağın derinliklerine çekilip gitse, onu bize Rabbimizden başka hiç kimse geri getiremez.

‘SU İSRAFI İLE GELECEĞİMİZİ TEHLİKEYE ATMAYALIM’

Bugün yeryüzünde bir damla berrak ve tatlı suyun hasretiyle yaşayan milyonlarca insan varken, bize düşen sonsuz şükretmektir: `Bizi yediren, suya kandıran, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah'a hamdolsun.' Şükrümüzün gereği olarak, nimetin kıymetini bilelim, suyu kullanırken bilinçli davranalım. İhtiyacımızdan fazla su tüketerek geleceğimizi tehlikeye atmayalım. Diğer canlıların da hakkını ihlal ederek vebale girmeyelim.”

“Son zamanların en kurak yılını yaşandığı bu günlerde ülkemizde suya ve yağmura ihtiyaç duyulmaktadır” ifadelerinin dile getirildiği hutbenin ardından kılınan farzı müteakiben yağmur duası yapıldı.

Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2020, 19:13