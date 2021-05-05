Cumartesi günü hangi pazarların açık olacağı belli oldu

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Cumartesi günü kurulacak pazarlarla ilgili yeni kararları açıkladı.

Toplantıda alınan karar ile tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında Cumartesi, Pazartesi, Cuma ve Akkent semt pazarında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapılması amacıyla açık olabilmesine ve vatandaşların yaş sebze/meyve ve fide ihtiyaçlarının temini amacıyla ikametlerine en yakın pazar yerlerine gidip gelebilmelerine izin verilecek.