Cumartesi Pazarı gününde kurulacak

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Salı günleri kurulan Cumartesi Pazarı, artık gününde kurulacak.

Cumartesi günleri sokağa çıkma yasağının kaldırılması nedeniyle Cumartesi Pazarı’nın artık gününde kurulacağını belirten Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, “İnşallah pandemi biran önce sona erer ve tüm vatandaşlarımız rahat bir nefes alır” dedi.

Vatandaşları uygun fiyata, günlük taze sebze ve meyve satışının yapıldığı pazar yerlerine davet eden Oda Başkanı Yılmaz ayrıca, oda üyesi pazarcı esnafına maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını hatırlatarak, tüm pazarcı esnafına da hayırlı işler ve bol kazançlar diledi.



Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2021, 19:31