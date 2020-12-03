Cumartesi Pazarı Salı günü kurulacak

FATİH BATTAR

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Koronavirüsle mücadele kapsamında Cumartesi Pazarı ile ilgili yeni bir karar aldı.

Alınan karara göre haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı Cumartesi Pazarı, Salı gününe alındı.

Konu ile ilgili Valilik’ten yapılan açıklamada; “İlimiz merkezi Bahçelievler Mahallesinde haftanın Cumartesi günleri kurulan semt pazarının kuruluşunun ve faaliyetlerinin sokağa çıkma kısıtlamasın olduğu günlere denk gelmesi ve buna bağlı olarak, semt pazarı yerinde satış yapan pazarcı esnafının ve alışveriş yapan ve pazar yeri hizmetinden faydalanan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için söz konusu semt pazarının ikinci bir talimata kadar aynı adreste haftanın Salı günleri kurulmasına karar verilmiştir.” denildi

Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020, 18:53