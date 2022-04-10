‘Cumhur İttifakı çelikten iradedir’

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakının çelikten bir iradeye sahip olduğunu belirterek, “Bu irade Türkiye düşmanlarına göz açtırmayacaktır. Ülkemizin güçlenmesi dışında şimdiye kadar hiçbir amaç gütmedik gütmüyoruz” dedi.

Boğazkale İlçesi’nde vatandaşlarla “gönül sohbeti” programında bir araya gelen Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, partililerle sohbet ederken, çeşitli konularda da görüşlerini paylaştı.

AVRUPA’NIN UMUDU DA RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin hedeflerine bir bir ulaşacağını ifade eden Milletvekili Ceylan, dünyada yeniden bir düzen kurulduğunu ve bu düzen içerisinde Türkiye’nin çok büyük bir role sahip olduğunu ifade etti. Yeni dünya düzeninde Avrupa’nın da umudunun Recep Tayyip Erdoğan olduğuna vurgu yapan Ceylan, Türkiye’nin de dünyada yaşanan gelişmelerden etkilendiğini, ancak bu günlerin de birlik beraberlik içerisinde atlatılacağını kaydetti.

Ceylan, Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getireceklerini de vurguladı.

BOĞAZKALE’YE YOL VE DOĞALGAZ SÖZÜ!

Boğazkale İlçesi’nin kurulduğu tarihten beri her seçimde AK Parti’ye büyük destek veren bir ilçe olduğunu söyleyen Ceylan, “Boğazkale’nin yeri ayrı bizde. 20 yıldır siz yanımızda oldunuz bundan sonra siz yanımızda olduğunuz sürece yol yürümeye devam edeceğiz. Biz millette beraber olduk olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Boğazkale’nin önemli sorunlarından birinin de yol olduğuna dikkat çeken Ceylan, 2023 seçimlerinden önce bağlı yolunu yapacaklarını belirtti.

Çorum’un çağın en önemli gereksinimlerinden biri olan doğalgaz konusunda çok şanslı bir il olduğunu anlatan Ceylan, 100 yılın yatırımı olarak değerlendirdiği doğalgaz konusunda Boğazkale İlçesi’nin de unutulmadığını ve 2023 yılında Boğazkale’nin de diğer ilçeler gibi doğalgaza kavuşacağını açıkladı.

‘CUMHUR İTTİFAKI İSTİKRARIN TEMİNATIDIR’

AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu ve uzun yıllardan beri de uyum içerisinde giden Cumhur İttifakından da bahsederek Boğazkale’de ittifaka uygun hareket edilmesini isteyen Ceylan, “Cumhur İttifakı çelikten iradedir, bu irade Türkiye düşmanlarına göz açtırmayacaktır. Ülkemizin güçlenmesi dışında şimdiye kadar hiçbir amaç gütmedik gütmüyoruz. Burada üzerine basa basa ifade etmek isterim ki dün olduğu gibi bugün de Türkiye'de huzurun, barışın, kalkınmanın ve istikrarın teminatı Cumhur İttifakı'dır”şeklinde kaydetti.

Programda Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, İl Başkan Yardımcıları Ercan Daşdan, Yılmaz Peker, Mustafa Gökgöz, Ceyhan Baran, Sungurlu İlçe Başkanı Metin Özsarı, Boğazkale İlçe Başkanı Hüseyin Sülün de katıldı.

AK Parti heyeti, Boğazkale İlçe Başkanlığının yeni hizmet binasını ziyaret ederek İlçe Başkanı Hüseyin Sülün ve ilçe halkına hayırlı hizmetlerin ve hayırlı toplantıların yapıldığı bir hizmet binası olması temennisinde bulundular. (Haber Merkezi)