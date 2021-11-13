'Cumhur İttifakı olarak sanayicilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz'

FATİH BATTAR

Milliyetçi Hareket Partisi’nin “Adım Adım 2023, İl İl Anadolu” programı kapsamında Çorum’a gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, MYK üyeleri Prof. Dr. Kürşat Azkur ve Sezer Yozgat, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret etti.

TSO Konferans Salonu’nda sanayicilerle biraraya gelen MHP heyeti sanayicilerin talep, beklenti ve sorunlarını dinledi.

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, “Ülkemiz üreterek büyüyecek. Cumhur İttifakı olarak her zaman üreticimiz ve sanayicilerimizin yanlarında ve destekçileri olduk olmaya da devam edeceğiz.” dedi

Sedef, Çorumlu sanayicilerin sorun ve taleplerini not aldıklarını ve mecliste gündeme getireceklerini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2021, 21:04