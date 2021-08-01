‘Cumhur İttifakı’na zaferler yaşatacağız’

Çorum'da Cumhur İttifakı’nın ilçe belediye başkanları, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Agah Karapıçak'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete; Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, Düvenci Belde Belediye Başkanı Necmettin Yalçın katıldı.

Hep birlikte 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı’na zafer yaşatacaklarını ifade eden MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, “Cumhur İttifakı tarihin, kültürün, medeniyet tasavvurunun geçmişten geleceğe buluşması, kucaklaşması, siyasi bir kararla taçlanmasıdır" dedi.

Türkiye’nin Cumhur İttifakı’na ihtiyacı olduğuna işaret eden Karapıçak, bu gerçeği tartışmaya açmanın abes olduğunu söyledi.

Cumhur İttifakı'nın ruhunu sahaya yansıtacaklarını belirten Karapıçak, "Liderimiz Devlet Bahçeli’nin ifadeleri ile ‘Bizim ittifakımızda şahsi çıkarlar değil milletin çıkarları esastır, ana eksendir. İkbal hesapları değil istikbal hedefimiz, istiklal haysiyetimiz ittifak irademizde belirleyicidir. Şunu bilhassa ifade etmeye mecburum ki, Cumhur İttifakı 15 Temmuz 2016’da FETÖ’nün teşebbüs ettiği hain darbe ve işgal hareketi sonrasında, ülkemizin maruz kaldığı çok çetin, çok cepheli saldırılara karşı yerli ve milli bir duruşun doğal sonucudur.” diye konuştu.

Karapıçak, Cumhur İttifakı’nda çatlak, kırık, sökük, defo arayanların 15 Temmuz’a tiyatro, kontrollü darbe diyen işbirlikçiler olduğunu kaydetti.

Tüm belediye başkanlarından ilçeleri ile ilgili talepleri dinleyen Karapıçak ilçelere yapılacak yatırımlar hakkında da bilgi aldı.

Karapıçak, ilçe belediye başkanlarına ziyaretleri ve hediyeleri için teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2021, 18:30