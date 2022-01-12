Çorum Dikiciler ve Kunduracılar Odası'nın 4 Ocak tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu’nda Oda Başkanlığına seçilen Cumhur Palabıyık, mazbatasını aldı.

Seçim Kurulu’nda gerçekleştirilen mazbata töreninde Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık’ı oda Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri yalnız bırakmadı.

Mazbatasını teslim aldıktan sonra kısa bir teşekkür konuşması yapan Oda Başkanı Cumhur Palabıyık, her zaman odanın ve oda üyelerinin menfaatlerini gözeteceklerini ifade etti. Kendisine oy veren vermeyen tüm oda üyelerine teşekkür eden Palabıyık, “Biz bir aileyiz” dedi.

Mazbata töreninin ardından Cumhur Palabıyık ve ve beraberindekiler ÇESOB Başkanı Recep Gür’ü ziyaret etmeyi ihmal etmedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gür, Cumhur Palabıyık ve Ekibine görevlerinde üstün başarılar diledi. Seçimin artık sona erdiğini vurgulayan Gür, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Cumhur Palabıyık Başkanlığındaki Dikiciler ve Kunduracılar Odası'nın Yönetim Kurulu Mehmet Kabaca, Özkan Eker, Mehmet Taşkoyan, Ferhat Ergan, Erdal Sağır ve Mehmet Şanöz’den oluşurken, Denetim Kurulu ise Volkan Fakı, Gökhan Üner ve Hüseyin Fışkın'dan oluşuyor.