‘Cumhurbaşkanı aynı sertlikle cevap vererek mektubu iade etmeli’

M.BURAK YALÇIN

ABD Başkanı Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği mektuba tepki gösteren CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Erdoğan’ın aynı sertlikle cevap vererek mektubu Trump’a iade etmesi gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İl Başkanlığı Ekim Ayı Danışma Kurulu Toplantısını gerçekleştirdi.

Önceki gün TSO’da gerçekleşen toplantıya CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekci, Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, CHP eski Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, CHP eski Çorum Belediye Başkan Adayı Özgür Kılıç, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.



TÜFEKCİ: İNSANLAR DEĞİŞİM İSTİYOR

Toplantının açış konuşmasını yapan CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekci, insanların ekonomik sıkıntı çektiğini ve bir değişim istediğini belirterek, iktidar yürüyüşlerini başlattıklarını söyledi.



‘AK PARTİ’NİN KARŞITI DEĞİL, ALTERNATİFİYİZ’

“CHP’nin kökleri Türkiye’nin temelidir” diyen Hasan Eray Tüfekci, bu köklerin verdiği ilhamla küresel ölçekte yeni bir başarı yakalayacaklarını dile getirerek, “Şimdi sıra otoriter yönetimi değiştirmekte. CHP yerel seçimlerdeki başarısını genel seçimlerde tekrarlayacak. Bizde iktidar yürüyüşüne Çorum olarak 2 milletvekili çıkartarak destek olacağız. Önümüzdeki süreç bizim için kritik bir süreç. Partimizin politikaları yalnızca söylemlerle olmamalı. Üretim değerleriyle ve yeni istihdam alanları üzerinden insanlarla ulaşmamız lazım. Kendimizi AK Parti karşıtı değil, iktidar alternatifi olarak görmeliyiz. Alternatif söylemlerle çıkmalıyız” dedi.



KALENDER: TÜRKİYE’NİN AYDINLIĞA DOĞRU ÇEVRİLMESİ KONUSUNDA KARARLIYIZ

CHP Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender ise CHP’nin büyük bir aile olduğunu, Türkiye’nin huzura ve aydınlığa doğru çevrilmesi konusunda kararlı ve inançlı olduklarını ifade ederek, şunları söyledi: “Toplumun ve örgütümüzün beklentilerinin farkındayız. Geleceğe kaygı ile bakanlarla birleşeceğiz. Emeği sömürenlerle birleşeceğiz. Kendinden olmadığı için önü kesilen ve yaptırımlar ile karşılaşan işverenler ile birleşeceğiz. Birleşe birleşe başaracağız.



‘HEPİMİZE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR’

Yükümüz çok, görevimiz zor, sorumluluğumuz ağırdır. Zafere ancak birbirimizden güç ve akıl alarak ve daha fazla dayanışma içinde olarak ulaşabiliriz. Danışma toplantımız bu açıdan önemlidir. Zafere ulaşmak için hepimize önemli görevler düşüyor.”

Son olarak kürsüye gelen CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse de konuşmasında ABD Başkanı Trump tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazılan mektuba değindi.



KÖSE: TRUMP ULUSAL ONURUMUZU ZEDELİYOR

Mektubun 82 milyondan gizlendiğini vurgulayan Milletvekili Köse, “Eğer Amerika’da basın mektubu açıklamasa bilmeyecektik. Türkiye Cumhuriyeti ile ABD Başkanı Trump tarihinde olmadığı şekilde alay ediyor ve ulusal onurumuzu zedeliyor. Bu utanç verici tablodan kurtarmak yine CHP’ye düşüyor” diye konuştu.



‘SURİYE’DE HÜKÜMETLE İŞBİRLİĞİ YAPILMALI’

Suriye’deki sorunları çözmek için Suriye hükümeti ile işbirliği yapılması gerektiğinin de altını çizen Köse, “Ordumuz sınır ötesi operasyonların tamamında başarılı. Fakat diplomatik yönleri ve masa başında yeterince hazırlanmadığımız ve ulusal duruşumuzu gösteremediğimiz için masa başında hep kaybettik. Beşinci günde istenilen hedeflere ulaşılmadan harekata son verildi. Suriye’deki resmi hükümetle işbirliği yapmadan ne göç sorununu, ne mülteci sorununu, ne terör sorununu çözemeyiz. Bu bizim tezimizdir. Bugün de bu noktaya gelmek zorunda kaldık. Cumhurbaşkanı ABD’ye gittiğinde gereken üslupla ve lisanı münasiple kendisine gönderilen mektubun lisanıyla cevap verilsin. Mektup aynı sertlikle ve aynı karşılıkla iade edilsin. Gidip konuşmak bizim tarihimizdeki bu kara lekeyi silemez” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2019, 19:37