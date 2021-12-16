Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Çorum ziyareti

Bir dizi ziyaret için Çorum'a gelen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Çorum Valiliği'ni ve Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı'yı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla beraberinde Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün , İlim Yayma Cemiyeti Genel Müdürü Mesud Tan ,MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Eski Müfettişlerinden Ali Rıza Altunel ve İlim Yayma Cemiyeti İl Temsilcisi Sayın Şahin Çalışkanoğlu ile birlikte ilk önce Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.

Ardından Organize Sanayi Bölgesi'ne geçen heyet, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2021, 19:19