RECEP MEBET
Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) eski Daire Başkanı hemşehrimiz Turgut Aslan, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan atamalar Resmi Gazetede yayınlandı.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde başından vurularak ağır yaralanan Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu.
FETÖ'ye karşı canı pahasına mücadele edip 15 Temmuz'da ağır yaralanarak gazi olan Aslan'ın getirildiği yeni görev, Emniyet Teşkilatı'nın tecrübeli ismine vefa göstergesi olarak yorumlandı.Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2020, 08:43
Hayırlı olsun. Yeni görevinizde başarılar. 15 Temmuz Gazisi olarak, O şeref madalyasını başınızın üzerinde ömrünüz boyunca gururla taşıyacaksınız.