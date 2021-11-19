Cumhurbaşkanı Danışmanı'ndan Çorum ziyareti

Cumhurbaşkanı Danışmanı Yazar H. Hümeyra Şahin, Çorum Belediyesi’ni ziyaret etti.

Belediye Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, ziyaretin ardından Çorumlu Obası, Millet Bahçesi ve Veli Paşa Hanı gibi Çorum’a tarihi ve kültürel değer katan belediye yatırımlarını gezdi.

Çorum Belediyesini ziyarette Belediye Bakanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumhurbaşkanı Danışmanı Yazar H. Hümeyra Şahin’e Belediye yatırımları hakkında bilgi verdi.

Belediye ziyaretinin ardından Millet Bahçesi, Veli Paşa Hanını ve Çorumlu Obası Gençlik Kampını gezen Şahin, Çorum’un Anadolu’nun ortasında tarihi ve kültürü ile çok önemli bir şehir olduğunu belirterek Belediyenin de bu kadim şehre yakışır hizmetler yaptığını vurguladı.

Çorum ziyaretinde Şahin’e Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’ın eşi Hacer Yağbat eşlik etti.

Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2021, 20:25