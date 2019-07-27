Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam göndermesini istedi



Çorum Park'ta vatandaşlarla sohbet eden AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, engelli genç kızın isteğine kayıtsız kalmadı. Engelli Birsel Çakır, Ceylan'dan Cunhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam götürmesini istedi.

Babası Osman Çakır ile birlikte bir süre görüşen Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Birsel’in tedavi isteğine olumlu yanıt vererek Ankara’da bir hastanede Birsel’in tedavisinin yapılabileceğine dikkat çekti.

Birsel Çakır, Ceylan’dan çok sevdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da selamlarını iletmesini istedi.



AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan , “ Selamını ileteceğim. Engelli kardeşlerimizin toplumda yaşadığı sorunları biliyoruz. Birsel kardeşimiz için de elimizden geleni yapacağız” dedi