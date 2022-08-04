EROL TAŞKAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Ağustos’ta Çorum’a gelecek.

Toplu açılış törenine katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan Çorumlular’la buluşacak. Erdoğan daha sonra gençlerle düzenlenecek olan programa katılacak.

Edinilen bilgiler göre, 2023 seçimleri kapsamında il ziyaretlerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, programında Çorum da yer aldı. Bir değişiklik olmadığı takdirde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 13 Ağustos’ta Çorumlular’la buluşması bekleniyor.

Erdoğan’ın Çorum programı kapsamında halka hitap edeceği, gençlerle buluşacağı ve toplu açılışlara katılacağı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2022, 19:14