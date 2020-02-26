Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan acılı aileye taziye telefonu

Azerbayacan dönüşü gazetecilerin Almanya'daki ırkçı saldırıya ilişkin sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da ırkçı saldırı sonucu yaşamını yitiren İskilipli Fatih Saraçoğlu'na Allah'tan rahmet dileyerek, acılı aile ile telefonda görüştüğünü söyledi.

Erdoğan, son dönemde Avrupa'da artan ırkçı saldırılara ilişkin soru üzerine, bu konuyu görüştükleri liderlerin önlerine hemen getirdiklerini ama maalesef duyarlı olmadıklarını söyledi.

Almanya'da yaşamını yitirenlerin cenazelerinin Çorum ve Ağrı'ya getirildiğini, kendisinin de acılı ailelerle görüştüğünü anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gerek uluslararası alandan liderler gerekse Sayın Merkel aradı, başsağlığı diledi. Tamam dedik ama bal bal demekle ağız tatlanmıyor. 'Hüznünüzü paylaşıyoruz' demekle bu iş olmuyor. Nitekim polisinizin duyarsızlıklarının tespitleri var. Bunların hepsi önümüzde. Bunları nasıl telafi edeceksiniz? Bu ırkçılık, bu din düşmanlığı nereye kadar devam edecek. Yani bir dükkan Müslüman ise oraya saldırı... Aynı şekilde İngiltere'de camimize saldırdılar. Bunlar sadece bir yerde olmuyor. Almanya, İngiltere, Fransa'da oluyor. Belçika adeta bu işin merkezi ama bunların hiçbirisi terör örgütlerine karşı olmuyor. Bu bir şeyin boyutunu gösteriyor. Zaten Fransa'da Macron son zamanlardaki açıklamalarıyla adeta davetiye çıkartıyor. İşte Fransızca öğretmenlerinin Türkiye'den gelip gelmemesi gibi konulardan başlayarak tahrik ediyor. Sen onu yaparsan biz de başka şeyler yapacağız. Nedir başka şeyler yapmak? Biz de kalkıp da Fransızca öğretmenleri Fransa'dan getirecek halimiz yok. Biz de Türkiye'de yetişmiş olanlarla bu işi çözmenin yoluna gideceğiz."

(AA)

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2020, 16:12