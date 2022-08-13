Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çorum paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çorum'da toplu açılış törenine katıldı.
Sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapan Erdoğan, "Biz Çorum’u özlemiştik, gördük ki Çorumlu kardeşlerimin de bizleri göresi gelmiş… Teşekkürler Çorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çorum'da toplu açılış törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çorum'da toplu açılış törenine katıldı.
Sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapan Erdoğan, "Biz Çorum’u özlemiştik, gördük ki Çorumlu kardeşlerimin de bizleri göresi gelmiş… Teşekkürler Çorum." ifadelerini kullandı.