Cumhurbaşkanı Erdoğan  eski başkanlarla buluştu

M.BURAK YALÇIN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmiş dönem belediye başkanları ile istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Toplantıya Çorum’dan da katılım sağlandı.

Önceki gün ATO Congresium'da düzenlenen toplantıya önceki dönem Çorum Belediye Başkanlarından Av. Muzaffer Külcü ile Zeki Gül, Dodurga eski Belediye Başkanı Bekir Kılıç, İskilip eski Belediye Başkanı Numan Sezer ile Recep Çatma, Laçin eski Belediye Başkanı Erdal Altuntaş, Oğuzlar eski Belediye Başkanı Ali Uyanık, Uğurludağ eski Belediye Başkanı Adem İpek, Elvançelebi eski Belediye Başkanı Hamdi Özseçer, Karahacip eski Belediye Başkanı Hacı Ahmet Bektaş, Bayat Kunduzlu eski Belediye Başkanı İzzet Ünsal, Eskialibey eski Belediye Başkanı Ertürk Taşdemir, Seydim eski Belediye Başkanı Alaattin Köksal ve Konaklı eski Belediye Başkanı Ahmet Şentürk katıldı.

Konuşmasına kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuruluşundan bugüne AK Parti çatısı altında büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkanı olarak görev yapanlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Salondaki kadronun belediye başkanlığı döneminde gerçekleştirdiği eser ve hizmetlerle adlarını tarihe yazdırdığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sizler, AK Parti'nin bugünkü temsilcisi olduğu kadim medeniyet davamıza gönüller kazanarak katkı vermiş bir kadrosunuz. Sizler, belediye başkanlığı döneminizde gerçekleştirdiğiniz eser ve hizmetlerle adlarını tarihe yazdırmış bir kadrosunuz. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi 'Kamil insan odur ki koya dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser. 'Sizler eserlerinizle hem bu dünyada kâmil insan sıfatına kavuşmuş hem de öteki dünyada inşallah rıza-i ilahiye müyesser olmuş kişilersiniz. Bunun için her birinize şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu birlikteliğimizi son nefesimize kadar sürdüreceğiz. Ebedi âlemde de hep birlikte Peygamber Efendimizin Livaül-Hamd ismiyle müsemma sancağı altında bir araya geleceğimizi umut ediyorum” diye konuştu.

Nice siyasi başarıları ve seçim zaferlerinin sevinçlerini salondaki kadro ile birlikte yaşadıklarını ve nice badireleri birlikte yaşadıklarını söyleyen Erdoğan, “Tabii şu anda karşımızdaki bu muhteşem tablo, öyle bir anda ve kolayca oluşmadı. Buradaki kardeşlerimin kimileriyle 40 yılı, kimileriyle çeyrek asrı geçen, en yenisi ile bile 10-15 yılı geride bırakan mücadele geçmişimiz var. Nice siyasi başarıların, seçim zaferinin sevincini hep birlikte yaşadık. Ülkemize ve şehirlerimize kazandırdığımız nice yatırımın mutluluğunu birlikte yaşadık. İnsanlarımızdan aldığımız nice duanın içimize verdiği huzura birlikte şahit olduk. Nice badireleri birlikte aştık. Farklı görünümler altında gerçekleştirilen nice saldırılara birlikte göğüs gerdik. Şeytanın bile aklına gelmeyecek yollarla önümüze kurulan nice tuzakları birlikte bozduk. Sıfatlar, görevler, makamlar gelir geçer ama işte bu gurur verici yaşanmış hakikatler daima bizimle kalır” ifadelerini kullandı.



