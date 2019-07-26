Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Çorum'a davet etti

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katıldı.



Parti genel merkezinde düzenlenen toplantının ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Yusuf Ahlatcı, Çorum’la ilgili bilgi verdi. Ahlatcı, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Çorum’a davet ederken, kamuoyunda başta ulaşım olmak üzere diğer alanlardaki talepleri dile getirdi.



'Bakanlarla Çorum mesaisi'

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile de görüştü. Her üç bakandan Çorum’da yapımı devam eden ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Toplantıda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve Belediye Meclis üyesi Muhammed Fatih Temur da katıldı.

(İHA)